Видання People започаткувало традицію обрання "Найсексуальнішого чоловіка планети з нині живих" ще у 1985 році. За весь час цим престижним званням встигли удостоїтись 36 чоловіків. Ми зібрали для вас історії 11 красунчиків з 2010 року по 2021.

2010 – Райан Рейнольдс

Канадсько-американський актор Райан Рейнольдс володіє не лише прекрасним почуттям гумору, а й винятковою харизмою, яка чарувала не одну жінку. Однак серце артиста давно заполонила його колега і дружина – акторка Блейк Лавлі, з якою Рейнольдс виховує трьох донечок.



Найсексуальніший чоловік планети-2010 Райан Рейнольдс / Фото People

Актор дістав величезну популярність завдяки тому, що знявся у низці таких комедійних фільмів:

"Пропозиція";

"Дедпул";

"Зелений ліхтар";

"Король вечірок".

2011 – Бредлі Купер

Один із найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду – Бредлі Купер у 2011 році став "Найсексуальнішим чоловіком світу". На таке звання Купер відреагував доволі спокійно, адже не вважає, що він володіє такою зовнішністю.

Найсексуальніший чоловік планети-2011 Бредлі Купер / Фото People

Бредлі Купер має високі досягнення у своїй кар'єрі, адже за успішну роботу у фільмах його номінували на різноманітні кінонагороди, як-от чотирьох кінопремій Оскар, двох премій BAFTA, двох Золотих глобусів і премії Тоні. Найвідоміші стрічки за участю Купера:

"Області темряви";

"Збірка промінців надії";

"Американська афера"

"Похмілля у Вегасі".

2012 – Ченнінг Тейтум

Ще один голлівудський красень у 2012 році мав честь називатись "Найсексуальнішим чоловіком планети" – це Ченнінг Тейтум. Зірка "Любого Джона" досі вважається одним із найкрасивіших людей Голлівуду. Особливу увагу до Тейтума підігріла стрічка "Супер Майк", де актор зіграв стриптизера.



Найсексуальніший чоловік планети-2012 Ченнінг Тейтум / Фото People

У минулому артист займався моделінгом і брав участь не лише у відомих показах, а й знімався для брендів й глянців. До слова, актор розлучений й влітку 2021 року мережею почали ширитись чутки, що він закрутив роман із зіркою серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц.

2013 – Адам Левін

У 2013 році "Найсексуальнішим чоловіком планети" вирішили обрати соліста всесвітньо відомого гурту Maroon 5 – Адама Левіна. Окрім лідерства у гурті, Левін брав участь в американському пісенному проєкті The Voice як наставник.



Найсексуальніший чоловік планети-2013 Адам Левін / Фото People

2014 – Кріс Хемсворт

Кріс Хемсворт найбільш відомий за роллю Тора в кінематографічному всесвіті Marvel. Братом Кріса є ще один зірковий красунчик Ліам Хемсворт, який знімався у стрічці "Голодні ігри".



Найсексуальніший чоловік планети-2014 Кріс Хемсворт / Фото People

Актор одружений на іспанській акторці Ельзі Патакі, у шлюбі з якою у них народилось троє дітей – донька і двоє синів-близнюків.

2015 – Девід Бекхем

Легендарний британський футболіст і підкорювач жіночих сердець – Девід Бекхем став володарем титулу "Найсексуальніший чоловік планети" у 2015 році. Окрім своєї футбольної кар'єри, Бекхем відомий як дизайнер лінії парфумерії та одягу, люблячий чоловік та багатодітний татусь.



Найсексуальніший чоловік планети-2015 Девід Бекхем / Фото People

2016 – Двейн Джонсон

Коли у стрічках з'являється постать Двейна Джонсона, то їхня атмосфера одразу набуває неабиякої брутальності. Перед тим, як стати актором, Двейн Джонсон "Скеля" був реслером й здобув чимало нагород у цій сфері.



Найсексуальніший чоловік планети-2016 Двейн Джонсон / Фото People

У 2000 році чоловік написав автобіографічну книгу "The Rock Says", яка одразу ж зайняла перше місце у списку бестселерів New York Times. За підсумками 2019 року артист займає друге місце у рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних акторів.

2017 – Блейк Шелтон

Кантрі-співак Блейк Шелтон у 2001 ро ці дебютував із синглом Austin й зразу отримав першу сходинку престижного чарту Billboard Hot Country Songs. Пізніше у Billboard Hot Country Songs потрапило понад 30 композицій музиканта, що принесло йому шалену популярність. У 2021 році Шелтон таємно одружився з відомою виконавицей Гвен Стефані.



Найсексуальніший чоловік планети-2017 Блейк Шелтон / Фото People

2018 – Ідріс Ельба

У 2018 році "Найсексуальнішим чоловіком планети" став Ідріс Ельба. Актор знявся у більш ніж 50 проєктах і кінострічках. За роль Нельсона Манделли у фільмі "Довгий шлях до свободи" й участі у мінісеріалі "Лютер" Ідріса Ельбу номінували на престижну кінопремію Золотий глобус у 2013 році.



Найсексуальніший чоловік планети-2018 Ідріс Ельба / Фото People

2019 – Джон Ледженд

Популярний співак Джон Ледженд став "Найсексуальнішим чоловіком планети" після Ідріса Ельби. Музикант трохи нервував, коли взнав цю новину, бо вважає, що таке звання накладає на нього додаткову відповідальність.



Найсексуальніший чоловік планети-2019 Джон Ледженд / Фото People

За пісню Glory до фільму "Сельма" Ледженда нагородили премією Оскар. Також виконавець співпрацює з багатьма іншими відомими людьми світу музики, як-от Каньє Вест чи Снуп Дог.

2020 – Майкл Б. Джордан

У 2020 році секс-символом Голлівуду став Майкл Б. Джордан. Кінокритики назвали Майкла "Зіркою Прориву" та нагородили престижними нагородами за ролі у фільмах "Станція "Фрутвейл"" та "Крід: спадок Роккі".



Найсексуальніший чоловік планети-2020 Майкл Б. Джордан / Фото People

2021 – Пол Радд

Кіноактор Пол Радд запам'ятався публіці роллю Скотта Ленга у стрічці "Людина-мураха". За всю кар'єру чоловік знявся у більш ніж 100 фільмах з головними та другорядними ролями. Поза головною справою життя – акторством, Радд пише сценарії, продюсує інші проєкти і навіть виступає на вечорах коміків.



Найсексуальніший чоловік планети-2021 Пол Радд / Фото People