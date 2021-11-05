Наразі журнал People офіційно ще не оголосив ім'я найсексуальнішого чоловіка, але у Page Six кілька джерел повідомили, що це Кріс Еванс. Зазначають, що кіноактор повинен був отримати це звання ще торік, але потрапив до скандалу в мережі, оскільки випадково злив свою інтимну фотографію. Відтак, тоді звання отримав Майкл Б. Джордан.
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Найсексуальніші знімки Кріса Еванса
Що відомо про Кріса Еванса
- Американському акторові – 40 років, і він прославився ролями у таких фільмах, як "Фантастична четвірка", "Месники", "Перший месник", "Капітан Америка: Зимовий солдат" та в десятках інших. За свою кар'єру був номінований та здобував перемоги у Teen Choice Award, MTV, People's Choice Award.
- Щодо особистого життя, то з 2001 по 2006 Еванс зустрічався з акторкою Джессікою Біл, двічі мав стосунки з Мінкою Келлі у 2007 і 2021 роках. З червня 2016 по лютий 2017 року мав роман з акторкою Дженні Слейт.
- У липні 2020 року з'явилися чутки про роман Кріса Еванса та Лілі Джеймс. Зараз фанати активно обговорюють його теплі взаємини зі співачкою Селеною Гомес.