Там Кейт Міддлтон зустрілась з тими, хто допомагав проводити евакуацію мирних жителів в Афганістані після захоплення влади талібами. Відомо, що операція стала наймасштабнішою за останні 70 років: військовим вдалось вивезти з країни понад 15 тисяч людей з 14 по 28 серпня.

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Для особливого виходу Кейт Міддлтон одягнула бежевий двобортний жакет бренду Reiss і темно-сині штани-кльош віл Jigsaw. Її обрав доповнювала біла блуза, сережки ірландського бренду All The Falling Stars та бежева сумочка Tusting.



Кейт Міддлтон на зустрічі з Королівськими ВПС / Фото Getty Images



Повернення Кейт Міддлтон у публічне життя / Фото Getty Images

Коли востаннє бачили Кейт на публіці