Там Кейт Міддлтон зустрілась з тими, хто допомагав проводити евакуацію мирних жителів в Афганістані після захоплення влади талібами. Відомо, що операція стала наймасштабнішою за останні 70 років: військовим вдалось вивезти з країни понад 15 тисяч людей з 14 по 28 серпня.
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Для особливого виходу Кейт Міддлтон одягнула бежевий двобортний жакет бренду Reiss і темно-сині штани-кльош віл Jigsaw. Її обрав доповнювала біла блуза, сережки ірландського бренду All The Falling Stars та бежева сумочка Tusting.
Кейт Міддлтон на зустрічі з Королівськими ВПС / Фото Getty Images
Повернення Кейт Міддлтон у публічне життя / Фото Getty Images
Коли востаннє бачили Кейт на публіці
- Офіційний вихід Кейт разом з чоловіком принцом Вільямом та принцом Джорджем відбувся 11 липня в рамках Євро-2020 у Великій Британії.
- Але неофіційний вихід Кейт стався всього день тому – герцогиню Кембриджську побачили разом з дітьми у магазині канцтоварів. Також у ЗМІ повідомляли, що бачили, як жінка проводила одного разу дітей у школу.
- Раніше зазначалось, що сім'я Кейт і Вільяма перебувала влітку у відпустці на островах Сіллі, що розташовані на південному заході Великої Британії. Також вони, ймовірно, відпочивали у Шотландії, де щороку збирається вся королівська сім'я під час відпустки.