Після знайомства з усіма учасниками Злата Огнєвіч вручила 16 бутоньєрок, які дозволили чоловікам продовжити будувати стосунки з "Холостячкою". Хто опинився серед щасливчиків – дізнавайтеся далі.

До теми Холостячка 1 випуск: як чоловіки вражали Злату Огнєвіч на першій вечірці проєкту

Холостячка 2021: учасники шоу

Роман Васильєв

Вік: 33 роки

Місто: Миколаїв

З 2009 року чоловік працює стоматологом. До 2018 року працював у Миколаєві, де вже досяг максимуму: оперував не тільки дорослих, а й працював із дітьми. Згодом переїхав до Києва, де мріє відкрити власну приватну стоматологічну клініку.

Роман зустрічався з дівчиною, з якою раніше дружив. Вона дуже ревнувала його до медсестер, що і призвело до розставання пари. Остання ж обраниця відмовилася переїжджати до Києва, і стосунки припинилися.

Чоловік любить футбол, стрибає з парашутом, любить дайвінг і баскетбол, а в майбутньому хоче отримати права пілота.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Роман / Фото з інстаграму проєкту

Олександр Борзенко

Вік: 29 років

Місто: Кременчук

Олександр жив і працював економістом у Маріуполі. Однак у 25 років випадково дізнався про набір штату в поліцію і кардинально змінив сферу діяльності. Зараз він начальник патрульної служби міста Кременчук.

У Саші двічі були серйозні стосунки – у 15-річному та 20-річному віці. З останньою дівчиною він розійшовся, коли в Маріуполі почалися бойові дії. Тоді вона з батьками переїхала до Львова. За час роботи в поліції в чоловіка не було серйозних взаємин.

Олександр – майстер спорту з боксу, любить активні види спорту: біг, різні види джампінгу, парашутний спорт.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Олександр / Фото з інстаграму проєкту

Роман Свечкоренко

Вік: 32 роки

Місто: Київ

У житті Романа була сімейна драма: батько закрутив роман з подругою мами, а та, з наміром заскочити чоловіка на зраді, зірвалася з другого поверху. Жінка на все життя залишилася прикутою до інвалідного візка, а сина забрав до себе тато з коханкою. У 6 років хлопчик дізнався, що його виховує не рідна мати.

Останні чотири роки Роман займається психологією. Він вважає себе фахівцем у сфері жіночого щастя.

Десять років психолог був у шлюбі, однак зібрав речі й пішов із сім'ї, що було краще для двох. Поки подружжя в процесі розлучення. У них є 6-річна дочка Мія.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Роман / Фото з інстаграму проєкту

Васко Младєнов

Вік: 31 рік

Місто: Софія, Болгарія

Учасник "Холостячки" – професійний тенісист, триразовий чемпіон Болгарії, 17-разовий переможець міжнародного турніру ITF. Зараз він почав тренерську кар'єру. Крім тенісу, Васко професійно займається музикою – випустив три реп-альбоми, співпрацював з Монатіком, Потапом та іншими зірками.

Найдовше тенісист зустрічався з дівчиною з Білорусі, з якою познайомився на навчанні в США. Однак Васко вирішив повернутися до Болгарії, тому спокійно розірвав стосунки. Через активну кар'єру та постійні роз'їзди йому досі не вдавалось створити сім'ю.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Васко / Фото з інстаграму проєкту

Андрій Хвєткєвіч

Вік: 37 років

Місто: Маямі

Андрій родом з Дніпра. Він бізнесмен, володіє IT-компанією. Він переїхав у Маямі й став людиною світу – змінює місце проживання кожні 6 місяців. Перед стартом зйомок проєкту переїхав жити до Мексики.

Серйозні стосунки в Андрія були тільки в Україні. Одна з колишніх бізнесмена потай від нього приймала протизаплідні засоби. Через недовіру вони розійшлись. З другою дівчиною зустрічався два роки й розлучився через проблеми в сексі. Третя – не змогла переїхати з ним до Америки.

Три роки тому захопився фридайвінгом і за такий короткий термін став чемпіоном України, США.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Андрій / Фото з інстаграму проєкту

Олег Плахотнюк

Вік: 41 рік

Місто: Хмельницький

Олег – власник торговельної організації, яка займається закупівлею й перепродажем тари. Завдяки цьому бізнесу йому вдалося здійснити свою мрію – відкрити фітнес-клуб, один з найбільших спортивних центрів у Хмельницькому.

Також Олег – колишній професійний гравець у регбі, майстер спорту з регбі, а зараз – віцепрезидент Федерації регбі України.

Вперше чоловік одружився на першому курсі університету й прожив у шлюбі 4 роки. З другою дружиною Олег познайомився в тренажерному залі й одружився на "слабо". У шлюбі народилася донечка Мілана, зараз їй 10 років. Після розлучення він повністю забезпечує ексдружину і дитину. У нього є ще одна колишня і донька, яких він також повністю забезпечує. Вони навіть вп'ятьох їздили на відпочинок до Єгипту.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Олег / Фото з інстаграму проєкту

Ігор Присяжнюк

Вік: 36 років

Місто: Київ

Ігор з дитинства займався плаванням, а зараз працює персональним тренером у спортивному клубі GYMMAX. Переважно займається з немовлятами й дітьми з особливостями розвитку. Також в нього є маленький бізнес – магазин, у якому можна не тільки купити, а й узяти в оренду сапи й каяки.

Серйозних стосунків в Ігоря не було. Найбільш тривалі були з дівчиною з іншої країни. Однак та почала підозрювати його в зрадах, і вони розійшлися.

Головним захопленням вважає плавання. Взимку виїжджає в гори, щоб покататися на сноуборді. Дуже любить справжні, довгі й далекі походи.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Ігор / Фото з інстаграму проєкту

Павло Богда

Вік: 30 років

Місто: Київ

Батьки живуть у Дніпрі, однак не є для Павла взірцем сім'ї, бо часто сваряться. Він працює каскадером-універсалом, найчастіше дублює головних героїв у таких проєктах, як "Кріпосна", "Червоний", "Безславні кріпаки". Двічі знімався в Боллівуді.

У 17 років Павло закохався в дівчину і без грошей, зв'язків переїхав до Києва. Перші три місяці жив на вокзалі, спав у залі очікування. Потім знайшов на вулиці каркас від дивана і жив у кущах під її вікнами. У стосунках з другою дівчиною ревнував, з'ясовував взаємини. Зрештою вона втомилася і запропонувала розійтися.

Каскадер захоплюється кінно-трюковою роботою, піротехнікою, стрільбою та єдиноборствами.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Павло / Фото з інстаграму проєкту

Ілля Закорецький

Вік: 34 роки

Місто: Полтава

Ілля – власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів. Продажі орієнтовані не на Україну, велика частина покупців з США, Європи й навіть Китаю.

Коли учаснику "Холостячки" було 19 років, він познайомився з дівчиною, з якою одружився. Пара завела дитину, а коли Іллі було 27 років – розлучилася. З колишньою він досі підтримує хороші, дружні стосунки. Наступна його дівчина зустрічалася одночасно з двома хлопцями.

Серед захоплень Іллі – подорожі, велопрогулянки, тренажерний зал.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Ілля / Фото з інстаграму проєкту

Максим Тарапата

Вік: 32 роки

Місто: Шанхай, Київ

Макс – співзасновник кількох компаній у Шанхаї: експортно-імпортної компанії, салонів краси. У Китай він поїхав відразу після школи. На другому курсі в його підпорядкуванні вже було 40 осіб.

У 22 роки Макс зав'язав службовий роман з дівчиною, яка була старша за нього на п'ять років і мала 5-річну дитину. 2018 року в новорічну ніч він зробив коханій пропозицію, і вона сказала "так". Проте обдумавши все, зняла обручку.

Під час локдауну в Україні Макс на пляжі познайомився з дівчиною, з якою закрутив роман. Однак на свій день народження вона поїхала на відпочинок до Туреччини, як виявилося, не сама, а з колишнім.

Максим захоплюється серфінгом, лижами, вокалом і сальсою.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Макс / Фото з інстаграму проєкту

Влад Ясько

Вік: 25 років

Місто: Харків

Заробляти гроші Влад почав з 14 років: замовляв головоломки, а потім – товари з Китаю, які продавав через соцмережі. У 17 років у нього вже була своя фотостудія. Зараз у Влада навчальний курс з інстаграм-просування й для СММників. Ці два бізнеси він веде зі своїми друзями-партнерами.

У 15 років він почав зустрічатися з харківською телеведучою, на 10 років старшою за нього. У старших класах мав стосунки з промоутеркою клубів, яка була старша на рік. Вони були разом близько 4 роки. Третя дівчина була старша за Влада на 11 років. Він був не готовий до дітей, тому пара розійшлась.

Чоловік займається своєю улюбленою справою – маркетингом. Є ідейним натхненником для всієї команди співробітників. Це і хобі, і робота.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Влад / Фото з інстаграму проєкту

Вінченцо Дулепа

Вік: 31 рік

Місто: Лондон

Вінченцо – простий хлопець із Чернівців, який був офіціантом. Чотири роки тому перебрався в Лондон без зв'язків і знання мови. Працював на будівництві, баристою, офіціантом у ресторані української кухні, поки не познайомився з іншим офіціантом з України – Артуром. Хлопці відкрили в Лондоні свій перший ресторан української кухні на 250 посадкових місць. Згодом – ще один у центрі британської столиці.

Шість років зустрічався з багатою дівчиною, з якою розійшовся за два місяці до весілля. Він не міг забути, як три роки тому викрив її в зраді. Згодом одружився з одногрупницею, але бізнес у Лондоні, в який чоловік поринув з головою, підкосив їхні стосунки. Вінченцо вісім разів намагався зійтися з коханою, поки не побачив у її очах порожнечу.

Ресторатор захоплюється кікбоксингом, комп'ютерними іграми й лижами.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Вінченцо / Фото з інстаграму проєкту

Євген Селютін

Вік: 29 років

Місто: Дніпро

З 14 років Євген почав заробляти. Зараз він власник двох IT-компаній: перша займається добором IT-шників для європейських фірм, друга – розробкою сайтів і додатків.

Перше кохання Євгена тривало з 16 до 19 років. Другі стосунки – 2 роки. Він жив з забезпеченими батьками дівчини в їхній шикарній квартирі, але все за них вирішував її тато. Третю дівчину чоловік заскочив з босом.

Бізнесмен захоплюється боями без правил, мініфутболом і "Мафією".

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Євген / Фото з інстаграму проєкту

Богдан Коломейко

Вік: 33 роки

Місто: Київ

Богдан – власник компанії, яка займається моніторингом цін продуктів ретейлу України. Цей бізнес розвиває вже 6 років.

Чоловік був одружений. Пропозицію коханій він зробив через 3 місяці. Дружина любила з'ясовувати стосунки, а Богдан терпів, як міг, щоб зберегти їх. Коли все ж пара розлучилася, він з полегшенням видихнув, що тепер не буде цього щоденного нервування.

Бізнесмен любить подорожувати, пізнавати нові місця, любить верхову їзду, однак багато часу приділяє своїй роботі.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Богдан / Фото з інстаграму проєкту

Дмитро Шевченко

Вік: 37 років

Місто: Львів

Уже 3 роки Дмитро розвиває свій бізнес – клінінгову компанію, яка у Львові має великий попит. Також у нього є будівельна компанія – споруджують будинки й роблять ремонти у Львові.

Був одружений. Зустрічався з майбутньою дружиною півтора року. Разом подорожували, проводили багато часу. Весілля було дуже красиве. Проте через пів року почалися розбіжності, що призвело до розлучення. Відмінна риса Діми – він двічі відбивав дівчат в інших чоловіків, у тому числі й свою дружину.

Дмитро багато часу проводить у спортзалі. Пройшов 300 кілометрів пішки – з Португалії в Іспанію.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Дмитро / Фото з інстаграму проєкту

Андрій Задворний

Вік: 32 роки

Місто: Київ

Андрій – підприємець, має власне виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10. За освітою юрист, але швидко розчарувався в професії, купив два верстати і перейшов у цех.

Одружився в 22 роки, однак розійшовся, коли доньці Кірі було півтора року. Зараз Андрій у хороших стосунках із колишньою та її новим нареченим. Другі серйозні стосунки тривали 2 роки, бо кохана зізналася в зраді, а пробачити він не зміг. Пара розійшлась, а дівчина привласнила спільний бізнес.

Захоплюється парапланеризмом і малою авіацією, баскетболом і тайським боксом, дайвінгом і подорожами.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Андрій / Фото з інстаграму проєкту