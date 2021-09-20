Знаменита модель plus-size народить двох хлопчиків і стане багатодітною матусею. У мережі Ешлі Грем опублікувала відео, на якому показала реакцію чоловіка за тести з двома смужками та свої емоції на першому УЗД, яке показало двійню.

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"Ти що, жартуєш", – випалив Джастін Ервін, дізнавшись, що дружина вагітна двома хлопчиками. Натомість Ешлі Грем розсмішив той факт, що вони будуть батьками трьох синів.

Нагадаємо, першого сина Ешлі Грем народила 18 січня 2020 року, малюка назвали Айзеком Менеліком Джованні Ервіном. Відтак, модель plus-size завагітніла менш як через півтора року після появи первістка.

Що відомо про другу вагітність Ешлі Грем