Знаменита модель plus-size народить двох хлопчиків і стане багатодітною матусею. У мережі Ешлі Грем опублікувала відео, на якому показала реакцію чоловіка за тести з двома смужками та свої емоції на першому УЗД, яке показало двійню.
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"Ти що, жартуєш", – випалив Джастін Ервін, дізнавшись, що дружина вагітна двома хлопчиками. Натомість Ешлі Грем розсмішив той факт, що вони будуть батьками трьох синів.
Що відомо про другу вагітність Ешлі Грем
- Про вагітність модель оголосила оголеним фото, яке зробила на світанку в мальовничій локації.
- Як і під час першої вагітності, зірка не соромиться показувати великий животик в ефектних фотосесіях. Щоправда, автором більшості кадрів виступає її чоловік Джастін Ервін.
- Ба більше, Ешлі Грем зумисне підбирає вбрання, які акцентують на її вагітному животику. Наприклад, апельсинову сукню від Versace, яку одягала у відпустці біля океану.