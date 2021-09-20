Королева Єлизавета ІІ

Першою принцесу Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці привітала королева Єлизавета ІІ. На офіційній сторінці Букінгемського палацу в інстаграмі не просто повідомили про народження дівчинки, а й розкрили деталі її появи на світ.

Важливо Принцеса Беатріс вперше стала мамою

Так, стало відомо, що онука Її Величності народжувала в лондонській лікарні Челсі й Вестмінстера. Вага крихітки – 2 кілограми 700 грамів. Як принцеса Беатріс, так і її донька почувається добре.

Бабуся й дідусь новонародженої дитини та прабабуся були проінформовані й захоплені новиною. Сім'я хоче подякувати всьому персоналу лікарні за неймовірну турботу,

– йдеться в публікації.

Представники Букінгемського палацу додали, що принцеса Беатріс нібито з нетерпінням чекає знайомства доньки з її старшим братом Крістофером Вулфом – сином Едоардо Мапеллі Моцці від попереднього шлюбу з архітекторкою.

Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, у принцеси Беатріс чудові стосунки з пасинком, у ролі мачухи вона почувається комфортно. На карантині вони перечитали всі книги-лауреати книжкового Оскара-2020.

Новина доповнюється…