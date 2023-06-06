Злата Огнєвіч не змогла стримати сліз через підрив Каховської ГЕС: "Моє серце розбите"

Співачка Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС. Вона не змогла стримати сліз перед шанувальниками.

Увага кожного українця сьогодні прикута до трагедії на Херсонщині. Знаменитості привертають увагу світової аудиторії, на підрив Каховської дамби відреагувала й співачка Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч розплакалась через трагедію

Артистка поширила кадри наслідків російського терору, а потім показалась в машині. Зірка не стримала емоцій після важкої ночі та ще гірших новин з Херсонської області. Вона зізналась, що мусить працювати сьогодні, хоч не має сил.

Не маю сил... Моє серце вкотре розбите... Люди – це звірі, хижаки, які нищать усе на своєму шляху. На превеликий жаль, деякий вид хижаків має чисельну популяцію. Дії цієї популяції вийшли з-під контролю. Вірю в кожного воїна, який нищить хижаків, вірю в кожне сталеве серце,

– поділилась артистка.

Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС: відео

Згодом виконавиця показала, що таки прийшла на зйомку заради команди. Вона продовжила роботу попри всі обставини, як і всі українці, яких не зламати.

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