Внимание каждого украинца сегодня приковано к трагедии в Херсонской области. Знаменитости привлекают внимание мировой аудитории, на подрыв Каховской дамбы отреагировала и певица Злата Огневич.

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Злата Огневич расплакалась из-за трагедии

Артистка распространила кадры последствий российского террора, а затем показалась в машине. Звезда не сдержала эмоций после тяжелой ночи и худших новостей из Херсонской области. Она призналась, что должна работать сегодня, хотя не имеет сил.

У меня нет сил... Мое сердце раз разбито... Люди – это звери, хищники, которые уничтожают все на своем пути. К величайшему сожалению, некоторый вид хищников имеет численную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля. Верю в каждого воина, уничтожающего хищников, верю в каждое стальное сердце,

– поделилась артистка.

Злата Огневич эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЭС: видео

Впоследствии исполнительница показала, что пришла на съемку ради команды. Она продолжила работу при всех обстоятельствах, как и все украинцы, которых не сломать.

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