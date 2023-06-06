Внимание каждого украинца сегодня приковано к трагедии в Херсонской области. Знаменитости привлекают внимание мировой аудитории, на подрыв Каховской дамбы отреагировала и певица Злата Огневич.
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Злата Огневич расплакалась из-за трагедии
Артистка распространила кадры последствий российского террора, а затем показалась в машине. Звезда не сдержала эмоций после тяжелой ночи и худших новостей из Херсонской области. Она призналась, что должна работать сегодня, хотя не имеет сил.
У меня нет сил... Мое сердце раз разбито... Люди – это звери, хищники, которые уничтожают все на своем пути. К величайшему сожалению, некоторый вид хищников имеет численную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля. Верю в каждого воина, уничтожающего хищников, верю в каждое стальное сердце,
– поделилась артистка.
Злата Огневич эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЭС: видео
Впоследствии исполнительница показала, что пришла на съемку ради команды. Она продолжила работу при всех обстоятельствах, как и все украинцы, которых не сломать.
Как звезды реагируют на катастрофу
- Светлана Тарабарова В первые часы после трагедии сообщила об эвакуации из ее родной Херсонщины. Она напомнила о том, что Херсон – одним из первых испытал на себе ужасы "русского мира", а теперь снова страдает.
- Певица NAVKA показала кадры с места происшествия, где поднимается вода. Исполнительница рассказала, что в эпицентре событий находится ее муж.
- Андрей Бедняков, Ольга Сумская и другие звезды призывают позаботиться о животных – по возможности эвакуироваться вместе с ними или по крайней мере отвязать и отпустить.
- Руслана показала архивные кадры по Каховской ГЭС. Артистка приезжала туда в 2019 году, чтобы снять сюжет о чистой энергии.