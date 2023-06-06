6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, спричинивши найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні роки. Українські зірки звертаються до світу та емоційно реагує на події. Співачка NAVKA показала наслідки екоциду, що чинить Росія.

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NAVKA показала наслідки підриву Каховської ГЕС

Виконавиця оприлюднила відео з позицій підрозділу чоловіка – на кадрах його мала Батьківщина. Вода затоплює узбережжя.

Уявіть собі, що це означає для сотень тисяч людей – назавжди втрачені домівки, стежки дитинства, смак яблук з бабусиного саду. Втрачена особиста історія, якої можна було торкнутись, відчути на смак, вдихнути… Тепер кожна історія роду і пам'ять – тільки в голові, книжка, в піснях,

– поділилась NAVKA.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: відео

Артистка закликала мешканців Херсонщини евакуйовуватись та висловила сподівання, що все пройде безпечно. Вона нагадала, як 18 серпня 1941 року за наказом радянської влади підірвали греблю Дніпровської ГЕС, щоб зупинити наступ німецьких військ. Загинули десятки тисяч військових, про що не було заведено говорити. Історія повторилась – та тепер пропагандисти сміють поширювати фейки, начебто це робота українців.

"Окупанти мають відповісти за все!" – підсумувала NAVKA. Вона також зізналась, що планувала після перемоги з коханим відвідати село Кринки на лівому березі Дніпра – там є музей Остапа Вишні. Та тепер його доля невідома.



Як зараз виглядає дамба / Фото NAVKA

Кадри з місця подій / Фото NAVKA

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