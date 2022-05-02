Підліток зі Львова розповів, чому не відреагував на Джолі: "Не зрозумів, хто це"

14-річний львів'янин Юліан 30 квітня став зіркою мемів, оскільки він сидів в одній кав'ярні з Анджеліною Джолі, але не впізнав її. Коли акторка роздавала автографи, хлопець слухав музику та гортав стрічку в інстаграмі.

Підліток зі Львова став зіркою ролика за участю американської акторки Анджеліни Джолі. У кав'ярні, куди завітала зірка, хлопець опинився випадково. Чекаючи на маршрутку, він вирішив посмакувати круасаном.

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14-річний Юліан став єдиним відвідувачем кав'ярні, який не відреагував на появу зірки Голлівуду.

Я сів за столик і краєм вуха чую, що хтось англійською розмовляє. Думаю, якась американська інстаграм-знаменитість. Я бачив її, але якось не зрозумів, хто це, не впізнав. У реальності вона дуже красива. А от у фільмах так деколи загримують, що рідна мама не впізнає,

– поділився підліток.

Поки увага всіх присутніх була прикута до Анджеліни Джолі, Юліан гортав стрічку в інстаграмі. Про візит акторки до тієї кав'ярні дізнався вже від мами, коли повернувся додому. Він пів години їхав додому і за цей час з'явився у майже всіх пабліках. Хлопець зізнався, що не ображається на меми, які створюють користувачі мережі. Він вдячний Анджеліні Джолі та всім тим, хто пам'ятає про Україну та допомагає їй.

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