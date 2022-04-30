Для цього вистачило лише одного відео з кав'ярні, яку відвідала знаменитість. Більшість мемів зроблені зі скриншотів цього запису. 24 канал зібрав для вас кілька найцікавіших прикладів народного креативу.

Ця подія Анджеліна Джолі приїхала в Україну та зустрілась з переселенцями: головне про візит

Не Анжеліна, а Javelin

В одному з відомих телеграмів припустили, що акторка не самотужки до нас приїхала. Мовляв, постаралися наші неймовірні волонтери, які можуть добути не лише військове оснащення, а й світову зірку. Проте, є версія, що її направив до нас президент США. Адже Джолі Анжеліна та ПТРК Javelin – вкрай схожі слова.



Можливо, тому вона й прибула / Мем із соцмереж

Після повідомлення про приїзд Джолі, розмови зосередилися саме на ній. Зрештою, навіть у громадському транспорті всі переглядали цей запис.



Джолі знову в центрі уваги / Фото із соцемереж

Навіть аналітики Google могли помітити цю феєричну подію. Адже тепер "Джолі на Оскарі" явно не є найцікавішим, що траплялося з акторкою за останній час.



Сихів цікавіший за Кіноакадемію США / Скриншот

Джолі принесла економічне процвітання

Нещодавно відомий винахідник та мільярдер Ілон Маск заявив про бажання купити соціальну мережу твіттер. Йому це не вдалося, тому українці вважають, що тепер він може знайти для себе щось значно привабливіше.



Ілон Маск після візиту Джолі купить "Львівські круасани" / Мем із соцмереж

Також не забули користувачі мережі про ринок Шувар. Подейкують, тепер його інвестиційна привабливість сягає до небес.



Акції Шувару вражають інвесторів / Жарт із соцмереж

Хлопець просто не помітив

Закріпив "мемний" успіх підліток у навушниках, який випадково потрапив у кадр. Річ у тім, що він настільки зосереджено дивився щось на телефоні, що навіть не помітив історичний перетин Голівуду та Сихова.



Це було віддзеркаленням сьогодення / Зображення із соцмереж

Звичайно, медійні персони привертають увагу. Проте не варто забувати, що є в сьогоденні речі, які більше турбують українців. Як, наприклад, бажання заправити свій автомобіль.



Українці невпинно шукають бензин / Зображення із соцмереж

Зауважив на цьому хлопчині й болгарський медіаексперт Христо Грозев. Він пожартував, що це саме "те, що ви отримуєте витріщаючись у телефони". Це важко назвати жартом, проте публікація змушує задуматися.

Та все ж, можливо, у телефоні було щось дуже важливе. Як на приклад, хлопець міг просто читати щось цікаве на сайті 24 каналу.



Є відповіді, які просто неможливо спростувати / Скриншот

Проте є й інше припущення, яке зробив художник Олександр Грехов, – актуальні втрати військ Росії. Його арт опублікував мер Львова Андрій Садовий, який був змушений заявити, що не має номера Джолі. Ймовірно, главі міста з цим питанням аж надто докучали журналісти.

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Так ось, а чому Сихів?

Передусім усіх збентежило саме те, що Джолі вперше "засвітилася" на Сихові. Проте, неофіційний твіттер району ідеально описав цей візит.

Звичайно, ж було багато думок, чому саме там. Дехто навіть припустив, що у всьому винна вартість житла. Адже зараз у центрі Львова, як мінімум, проблематично знайти щось недороге.



Вартість житла в центрі довела Джолі до Сихова / Так люблю той Львів

Але, коли був вказаний район, до справи не могли не взятися й розслідувачі, які змогли встановити точне місце розташування кав'ярні. Для цього вистачило побачити лише одну гойдалку поряд.



Розслідувачі знайшли цю кав'ярню / Фото "Перша приватна мемарня"

Були й ті, хто просто писав Джолі та просив про зустріч. Наразі невідомо, скільком жителям Сихова відписала Анджеліна Джолі.



Привіт від сихівчан / Зображення із соцмереж

До теми – як Джолі помітили у Львові: дивіться відео