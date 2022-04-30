46-річна американська акторка Анджеліна Джолі таємно прибула в Україну. Однак не залишилася непоміченою. Її зняли у мережі кафе Lviv croissants. Відео у фейсбуці опублікувала журналістка СТБ Майя Підгородецька.

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"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", – підписала Майя Підгородецька.

Цікаво, що в кав'ярню Анджеліна Джолі завітала у скромному повсякденному look – об'ємному сірому світшоті та широких штанах. Волосся зірка заколола крабиком і нанесла легкий денний макіяж. На спині в неї був великий чорний рюкзак.

З відео видно, що голлівудська акторка дуже люб'язна. Вона усміхалась, залишила автограф і навіть привіталась на камеру.