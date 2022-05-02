Подросток из Львова стал звездой ролика с участием американской актрисы Анджелины Джоли. В кафе, куда пришла звезда, парень оказался случайно. Ожидая маршрутку, он решил попробовать круассан.

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14-летний Юлиан стал единственным посетителем кофейни, не отреагировавшим на появление звезды Голливуда.

Я сел за столик и краем уха слышу, что кто-то по-английски разговаривает. Думаю, какая-то американская инстаграмма-знаменитость. Я видел ее, но однажды не понял, кто это, не узнал. В действительности она очень красива. А вот в фильмах так иногда загримируют, что родная мама не узнает,

– поделился подросток.

Пока внимание всех присутствующих было приковано к Анджелине Джоли, Юлиан листал ленту в инстаграмме. О визите актрисы в это кафе узнал уже от мамы, когда вернулся домой. Он полчаса ехал домой и за это время появился почти во всех пабликах. Парень признался, что не обижается на мему, которые создают пользователи сети. Он благодарен Анджелине Джоли и всем, кто помнит об Украине и помогает ей.

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