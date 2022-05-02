Подросток из Львова стал звездой ролика с участием американской актрисы Анджелины Джоли. В кафе, куда пришла звезда, парень оказался случайно. Ожидая маршрутку, он решил попробовать круассан.
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14-летний Юлиан стал единственным посетителем кофейни, не отреагировавшим на появление звезды Голливуда.
Я сел за столик и краем уха слышу, что кто-то по-английски разговаривает. Думаю, какая-то американская инстаграмма-знаменитость. Я видел ее, но однажды не понял, кто это, не узнал. В действительности она очень красива. А вот в фильмах так иногда загримируют, что родная мама не узнает,
– поделился подросток.
Пока внимание всех присутствующих было приковано к Анджелине Джоли, Юлиан листал ленту в инстаграмме. О визите актрисы в это кафе узнал уже от мамы, когда вернулся домой. Он полчаса ехал домой и за это время появился почти во всех пабликах. Парень признался, что не обижается на мему, которые создают пользователи сети. Он благодарен Анджелине Джоли и всем, кто помнит об Украине и помогает ей.
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Визит Анджелины Джоли в Украину: главное
- 30 апреля звезду Голливуда заметили в одном из львовских кафе.
- Впоследствии актриса уехала на вокзал, где пообщалась с переселенцами. Оттуда пришлось бежать в укрытие, поскольку во Львове была объявлена воздушная тревога – была угроза ракетного удара со стороны Черного моря.
- В одном из медицинских учреждений знаменитость посетила детей, пострадавших во время ракетного удара по вокзалу Краматорска, а также побывала в школе-интернате.
- Уже на следующий день Джоли уехала в Борислав, где пообщалась с детьми-переселенцами.
- Более 19 лет Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН, однако этот визит не касался ее деятельности в ООН, а являлся собственной инициативой. Актриса всегда там, где страдают дети, для нее нет чужой беды.