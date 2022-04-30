Анджеліна Джолі перейшла в укриття у супроводі волонтерів, які вказували дорогу. Відео поширили Ukraine Media.

Увага Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

На запитання: "Чи вам страшно?" Джолі відповіла: "Ні, ні, я в порядку".

Що відомо про візит Джолі до Львова


Джолі провідала дітей, які виїхали з Краматорська / Фото Максим Козицький

Деталі Анджеліна Джолі приїхала в Україну та зустрілась з переселенцями: головне про візит

  • Акторка знайшла час для того, щоб поспілкуватись із місцевими волонтерами і подякувала їм за працю. Вони надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.
  • Джолі розмовляла з людьми, яким вдалось виїхати із зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповідали, що через російську агресію втратили абсолютно все.
  • Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко зазначив, що особисто був причетним до організації приїзду знаменитості в Україну, однак жодних деталей візиту не повідомив.

Детальніше – Джолі спілкується з українцями на львівському вокзалі: дивіться відео