Анджеліна Джолі перейшла в укриття у супроводі волонтерів, які вказували дорогу. Відео поширили Ukraine Media.

Увага Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

На запитання: "Чи вам страшно?" Джолі відповіла: "Ні, ні, я в порядку".

Що відомо про візит Джолі до Львова

Анджеліна Джолі відвідала Львів, де зараз перебуває чимало переселенців з "гарячих точок". Вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу Краматорська.



Джолі провідала дітей, які виїхали з Краматорська / Фото Максим Козицький

Деталі Анджеліна Джолі приїхала в Україну та зустрілась з переселенцями: головне про візит

Акторка знайшла час для того, щоб поспілкуватись із місцевими волонтерами і подякувала їм за працю. Вони надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.

Джолі розмовляла з людьми, яким вдалось виїхати із зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповідали, що через російську агресію втратили абсолютно все.

Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко зазначив, що особисто був причетним до організації приїзду знаменитості в Україну, однак жодних деталей візиту не повідомив.

Детальніше – Джолі спілкується з українцями на львівському вокзалі: дивіться відео