Про це повідомила Бориславська міська рада та центр "Гармонія".

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Відомо, що у Бориславі на Львівщині Анджеліна Джолі відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія". Там вона поспілкувалася з вихованцями установи, а також із дітьми-переселенцями, які прибули в центр із тих регіонів, де тривали чи досі тривають активні бойові дії.

Акторка та її команда прибули до дітей з подарунками, гарним настроєм. Також пані посол поспілкувалася з дітьми з Луганщини,

– йдеться у повідомленні.

Анджеліна Джолі відвідала дітей у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія" / фото Бориславської міської ради

Несподіваний візит зірки

Нагадаємо, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі 30 квітня несподівано завітала в Україну. Спершу її помітили в кав'ярні. Згодом акторка прибула на залізничний вокзал у Львові, де поспілкувалась з місцевими та зустріла потяг із переселенцями з Покровська.

Акторка наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди. Вона також сказала, що вся її любов – з українцями. Потім зірка пообідала з переселенцями на вокзалі.

Спілкувалась з переселенцями та слухала історії дітей

Згодом того ж дня зірка зустрілась з переселенцями та дітьми, поговорила з волонтерами, а також вислухала історії евакуйованих людей, які розповіли, що їм довелось пережити через терористичні дії Росії та як це – втратили все.

Того ж дня Джолі відвідала дітей в одному з медичних закладів Львівщини, де поспілкувалась з дітками, які постраждали від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську. Також пані посол відвідала і школу-інтернат. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями і пообіцяла, що приїде знову.

Нагадаємо, що Джолі є не лише знаменитою акторкою, а й послом доброї волі ООН. Вона прибула в Україну з гуманітарною місією. Водночас офіційний представник ООН Метт Солтмарш розповів, що візит знаменитої акторки Анджеліни Джолі на Захід України був її власною ініціативою. ООН до цієї поїздки не мав стосунку.

Радник глави ОП Сергій Лещенко назвав візит унікальним. Він зазначив, що допомагав з організацією поїздки. А саму Джолі в Україну запросив голова ОП Андрій Єрмак.

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