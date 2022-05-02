30 квітня стало відомо, що Анджеліна Джолі приїхала в Україну, а саме до Львова. Там акторку побачили в одній з кав'ярень. Зірка Голлівуду була дуже люб'язною з присутніми.
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Анджеліна Джолі про візит в Україну
Спершу ЗМІ писали, що Джолі приїхала на захід України, оскільки вже понад 19 років є послом доброї волі ООН, однак потім стало відомо, що ця поїздка була власною ініціативою зірки.
Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей,
– сказала Анджеліна Джолі.
Анджеліна поспілкувалася з дітьми, які були вимушені покинути рідні домівки, залишити все та поїхати на захід України. Акторка почула історії людей, чиї життя зруйнувала Росія.
Поїздка Анджеліни Джолі до Львова
- 30 квітня акторку помітили в одній з львівських кав'ярень.
- Потім вона відправилася на вокзал, де поспілкувалася з переселенцями та пообідала разом з ними.
- Саме у цей час у Львові почалася повітряна тривога – була загроза ракетного удару з Чорного моря. Джолі разом з тими, хто був на вокзалі, поспішила до укриття. Акторка зазначала, що не боїться.
- Анджеліна Джолі відвідала дітей, які постраждали під час ракетного удару по вокзалу Краматорська, а також побувала в школі-інтернаті.
- 1 травня зірка поїхала в Борислав, де також спілкувалася з дітьми-переселенцями.
- Цей візит привернув увагу світових ЗМІ, став дуже важливим для України, адже вкотре наголосив на важливості допомоги українському народові.
- Відреагували на нього і на Росії. Звісно, що там заздрять, адже увесь світ відвертається від Росії та продовжує підтримувати Україну.