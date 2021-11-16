Знаменита американська артистка Брітні Спірс прокоментувала офіційне рішення суду про відсторонення її батька від опікунства. Вона розповіла, як відсвяткувала цей день.

Важливо Нарешті свобода: Брітні Спірс офіційно звільнили від опікунства батька

Як Брітні Спірс відсвяткувала звільнення від опікунства

Виконавиця зізналась, що дивовижно провела вихідні, адже була надзвичайно щасливою. Після звільнення від опікунства вона влаштувала святкування у ресторані. Там вона вперше за 13 років випила шампанське.

Я справді отримала свій перший келих шампанського минулої ночі в найкрасивішому ресторані, який я коли-небудь бачила! Наступні два місяці я святкуватиму свою свободу і свій день народження! Все це через 13 років… Я думаю, що я чекала достатньо!

– написала Брітні Спірс.



Брітні Спірс / Фото з інстаграму зірки

Також зірка пояснила, чому публікує в інстаграмі кілька однакових фото підряд. Вона поділилась, що робить це тому, що їй подобається образ.

"Гаразд, я опублікувала допис чотири рази за один день в одній сорочці. Мені подобалося те, які це викликало у мене відчуття, і я ніколи не знала, що підплічники надзвичайно мені пасують!" – додала співачка.

Що відомо про звільнення Спірс від опікунства

Текст публікації Брітні Спірс

Які дивовижні вихідні… Я весь час була на дев'ятому небі від щастя! Я справді отримала свій перший келих шампанського минулої ночі в найкрасивішому ресторані, який я коли-небудь бачила! Наступні два місяці я святкуватиму свою свободу і свій день народження! Все це через 13 років… Я думаю, що я чекала достатньо! Я дуже щаслива, що мій адвокат Метью Розенгарт увійшов у моє життя, коли це було потрібно… Він справді перевернув моє життя… Я назавжди вдячна за це! Яке видовище, коли так багато людей святкують мою перемогу. Я дуже люблю своїх шанувальників… Тож дякую!

P.s. Будь ласка, не смійтеся з моєї останньої публікації! Я зрозуміла, що дуже захоплююся своєю зеленою сорочкою з підплічниками! Єдина людина, яку я коли-небудь бачила з підплічниками, це Гейлі Бібер. Вона була мною на Геловін… Але якщо серйозно… наскільки це круто? Гаразд, я опублікувала допис чотири рази за один день в одній сорочці. Мені подобалося те, які це викликало у мене відчуття, і я ніколи не знала, що підплічники надзвичайно мені пасують!