Квіти додому надсилали, – переможниця "Холостяка" з Алексом відповіла, чи вільне її серце

Герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський з 19 дівчат обрав одну – Катю Лозовицьку. Вони були разом місяць і розійшлися майже рік тому. Якщо серце бізнесмена нібито вільне, то модель дала зрозуміти, що залицяльників у неї вдосталь.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Катя Лозовицька зізналася, що стосунки з Алексом Топольським її розчарували, адже він виявився не тим чоловіком, якого вона шукала. Пара з 12 сезону "Холостяка" розійшлася без драми, без розбитих сердець і вже без почуттів. Тож, цілком ймовірно, що за цей рік дівчина закохалася знову.

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Чи вільне серце переможниці "Холостяка-12"

Катя не приховує, що уваги чоловіків їй вистачає. Її завалювали квітами та кликали на побачення, але вона поки не готова зізнатися, чи обрала когось з кавалерів. Після "Холостяка" модель не хоче виносити свої стосунки на публіку.

Після проєкту "Холостяк" були залицяння, надсилали квіти додому, проте своє особисте життя мені хотілося б відтепер залишити у приватності. Якщо я зміню думку щодо цього, то ви обов'язково про все дізнаєтеся,

– відповіла нам Катя Лозовицька.

Переможниця 12 сезону "Холостяка" Катя Лозовицька / Фото з інстаграму

Нагадаємо, чимало учасниць "Холостяка-12" вже знайшли своє кохання після проєкту: