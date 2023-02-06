В эксклюзивном интервью 24 Каналу Катя Лозовицкая призналась, что отношения с Алексом Топольским ее разочаровали, ведь он оказался не тем мужчиной, которого она искала. Пара из 12 сезона "Холостяка" разошлась без драмы, без разбитых сердец и уже без чувств. Итак, вполне вероятно, что за этот год девушка влюбилась снова.

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Свободно ли сердце победительницы "Холостяка-12"

Катя не скрывает, что внимания мужчин ей хватает. Ее заваливали цветами и звали на свидания, но она пока не готова признаться, избрала ли кого-нибудь из кавалеров. После "Холостяка" модель не желает выносить свои отношения на публику.

После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно обо всем узнаете,

– ответила нам Катя Лозовицкая.

Победительница 12 сезона "Холостяка" Катя Лозовицкая / Фото из инстаграма

Полное интервью с Екатериной Лозовицкой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Напомним, многие участницы "Холостяка-12" уже обрели свою любовь после проекта: