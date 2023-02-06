В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Катя Лозовицька зізналася, що стосунки з Алексом Топольським її розчарували, адже він виявився не тим чоловіком, якого вона шукала. Пара з 12 сезону "Холостяка" розійшлася без драми, без розбитих сердець і вже без почуттів. Тож, цілком ймовірно, що за цей рік дівчина закохалася знову.
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Чи вільне серце переможниці "Холостяка-12"
Катя не приховує, що уваги чоловіків їй вистачає. Її завалювали квітами та кликали на побачення, але вона поки не готова зізнатися, чи обрала когось з кавалерів. Після "Холостяка" модель не хоче виносити свої стосунки на публіку.
Після проєкту "Холостяк" були залицяння, надсилали квіти додому, проте своє особисте життя мені хотілося б відтепер залишити у приватності. Якщо я зміню думку щодо цього, то ви обов'язково про все дізнаєтеся,
– відповіла нам Катя Лозовицька.
Переможниця 12 сезону "Холостяка" Катя Лозовицька / Фото з інстаграму
Нагадаємо, чимало учасниць "Холостяка-12" вже знайшли своє кохання після проєкту:
- акторка Вікторія Варлей вийшла заміж за росіянина, який живе у США. Вони були знайомі до шоу, але на той момент Петро не був розлучений. Лише після офіційного розірвання шлюбу дівчина сказала йому "так";
- фіналістка Саша Мудра закрутила роман з американцем, до якого переїхала в Маямі. Йому під 40 років, і він повністю її забезпечує.
- учасниця "Холостяка" Юлія Кравчук у Дубаї знайшла бойфренда-бразильця, він футболіст;
- танцівниця Аделіна Делі, яка вибула у 2 випуску проєкту, взагалі невдовзі стане мамою. Вона вагітна, але не розсекречує, від кого.