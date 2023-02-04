Українська танцівниця Аделіна Делі вагітна первістком. Про це вона повідомила в інстаграм-сторіз. Також учасниця "Холостяка" і "Танців з зірками" знялась у фотосесії.

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Аделіна Делі стане мамою

Танцівниця не розповіла прихильникам, хто стане батьком її дитини. Але поділилась, що почувається добре та харчується інтуїтивно. Аделіна зізналась, що планує поєднувати кар'єру з материнством.

Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть би сказала, що це виключено, тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую,

– розповіла Делі.



Аделіна Делі / Фото з інстаграм-сторіз

Аделіна Делі позувала у фотосесії, підкресливши вагітний стан. Вона одягнула чорний ліф та вкорочене худі, які поєднала з темними брюками у смужку. Танцівниця доповнила образ масивними аксесуарами – підвіскою та каблучкою в однаковому стилі.

Аделіна Делі вагітна / Фото з інстаграму Анастасії Овчаренко

Нагадаємо, Аделіна Делі залишила проєкт "Холостяк" 12 сезон у 2 випуску шоу. Все тому, що Топольський запідозрив, що дівчина прийшла на шоу заради піару. Сама Аделіна негативно відгукувалась про проєкт та "Холостяка" – виявилося, що Алекс викинув її подарунок.

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