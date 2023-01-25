Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон розсекретила, що перебуває у стосунках. Вона показала свого бойфренда в інстаграм-сторіз.

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Учасниця "Холостяка" показала бойфренда

Як розповіла Юлія Кавчук у пост-шоу, її бойфренд родом з Бразилії, він футболіст. Спільне фото дівчина прокоментувала з гумором.

Ну гаразд... Може завтра видалю. Я веселюся, бо безробітна тепер, а він – працює. Вважаю – ідеально,

– поділилась дівчина.



Юля з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Доля учасниць "Холостяка" після шоу

Переможниця Катя Лозовицька розійшлась з Алексом Топольським ще до повномасштабного вторгнення. У пари виявилось різне уявлення про стосунки. До того ж дівчина заявила, що хотіла б отримати хоча б один раз букет, а натомість "Холостяк" вимагав від неї залицянь.

Фіналістка Саша Мудра через війну переїхала до США, де закрутила роман з американцем, тож зараз її серце зайняте. За словами іншої учасниці, бойфренд Мудрої виконує всі її забаганки та є дуже щедрим.

Вікторія Варлей після вильоту з шоу відправилась до Маямі, де зустрілась з росіянином Петром, з яким була знайома ще до шоу. На той момент чоловік розлучився, тож після недовгих стосунків пара одружилась. Петро все життя прожив у Нью-Йорку, тож зараз підтримує Україну.