Слава Дьомін – друг дитинства Алекса Топольського, тож на фінальне пост-шоу 12 сезону "Холостяка" його запросили в ролі експерта. Там йому сподобалася Аліна Єршова, і після зйомки він дістав її номер телефону, щоб запросити на побачення. Однак за місяць вони так і не зустрілися.
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Як Аліна з "Холостяка" відшила Славу Дьоміна
Вона мені справді сподобалася з першого погляду. Її мислення, поведінка. Зі мною такого ще не було, жодного разу, а тут прям запав як 13-річний пацан… Дуже хотів запросити Аліну випити кави та поспілкуватися, але чомусь я постійно отримував відмови – то немає часу, то завантажена,
– поділився Слава Дьомін.
Він "хлопець настирливий", тож не полишав надії зустрітися з Аліною. Однак після всіх відмов, схоже, закинув ці спроби: "Зняли пост-шоу ще у грудні, зараз початок лютого, і вона досі не погодилася випити кави. До відмов я ставлюся нормально. Є багато факторів – можливо, не подобаюся, можливо, Аліну це не цікавить, а, можливо, вона просто не п'є каву", – додав радіоведучий.
Все одно бажаю Алінці бути щасливою та дякую, що відчув ці нові для себе почуття. Напевно, справді, з учасницями шоу "Холостяк" важко побудувати стосунки,
– підсумував Дьомін.
Що про залицяння Дьоміна каже Аліна з "Холостяка"
Нагадаємо, Аліна Єршова теж коментувала залицяння Слави Дьоміна. Дівчина заявила, що ведучий, на відміну від Алекса Топольського, поводиться по-чоловічому, але вона "відразу у вир з головою не кидається". Дьоміна вона нібито не відшивала, просто поки не готова до побачень і стосунків.
"Зараз більше зосереджена на собі, бо внутрішньо, морально втомилася. Щоб розпочати нові стосунки, мені треба якось відновитись, перепочити, а потім про це думати", – сказала учасниця "Холостяка" в інтерв'ю. До речі, зараз вона відпочиває в Дубаї, тож, можливо, після цього перезавантаження все ж сходить з Дьоміним на каву.