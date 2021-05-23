Måneskin переміг на Євробаченні-2021: фото і відео вражаючого виступу

Переможцем Євробачення-2021 став гурт Måneskin з Італії. У фіналі конкурсу він виконав пісню Zitti e buoni. Виступ зірвав оплески у залі Роттердаму та зміг зібрати найбільше голосів журі та глядачів. Щоб побачити фото і відео виступу – читайте далі.

У фіналі Євробачення-2021 переможець Måneskin виступив з піснею Zitti e buoni. Гурт набрав 524 бали за свій виступ – 206 від професійного журі та 318 від глядачів, здобувши найбільшу симпатію європейців.

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Після оголошення результатів пісенного конкурсу, за традицією переможець виконав свою пісню Zitti e buoni ще раз.

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Фінал Євробачення-2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 18 та 20 травня. Україна – гурт Go_A – виступала в першому півфіналі, спричинивши фурор на арені Ahoy в Роттердамі.

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З першого півфіналу до фіналу потрапили:

Норвегія: TIX – Fallen Angel

TIX – Fallen Angel Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free

Eden Alene – Set Me Free Росія: Manizha – Russian Woman

Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse

Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque

The Roop – Discoteque Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Elena Tsagrinou – El Diablo Швеція: Tusse – Voices

Tusse – Voices Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place

Hooverphonic – The Wrong Place Україна: Go_A – SHUM

За результатами голосування другого півфіналу до фіналу потрапили конкурсанти з:

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Senhit – Adrenalina Греція: Stefania – Last Dance

Stefania – Last Dance Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR

Natalia Gordienko – SUGAR Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Daði & Gagnamagnið – 10 Years Сербія: Hurricane – Loco Loco

Hurricane – Loco Loco Албанія: Anxhela Peristeri – Karma

Anxhela Peristeri – Karma Португалія: The Black Mamba – Love Is on My Side

The Black Mamba – Love Is on My Side Болгарія: Victoria – Growing Up is Getting Old

Victoria – Growing Up is Getting Old Фінляндія: Blind Channel – Dark Side

Blind Channel – Dark Side Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Додамо, ще 5 конкурсантів – Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція – автоматично потрапили до фіналу як країни-засновниці пісенного конкурсу. Нідерландам цьогоріч також пощастило обійти півфінали на правах одразу країни-господаря. На Євробаченні-2018 перемогу здобув саме їхній представник – Дункан Лоренс з піснею Arcade.

Нагадаємо, що перемогу на Євробаченні-2021 букмекери пророкували Італії – гурту Måneskin з піснею Zitti e buoni. Друге місце на міжнародному пісенному конкурсі вони присуджували Франції – Барбарі Праві з ліричною композицією Voilà. Третю сходинку мала б посісти енергійна представниця Мальти – Дестіні Чукуньєре, яка співала Je Me Casse. Почесну четверту позицію букмекери віддавали Україні – етнофольк гурту Go_A з україномовною піснею SHUM!