12 лютого відбувся Національний відбір на Євробачення-2022, що обговорюють досі. Переможницю Alina Pash дискваліфікували через підроблену довідку про законний перетин Криму.

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Тіна Кароль про скандальний Нацвідбір

Українська співачка, що посіла місце судді у фіналі, зізналась, що "такого бруду немає в жодній країні" під час відбору учасника на Євробачення. Все тому, що перевірка Суспільного була неретельною, зауважила Кароль.

Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то вже візьміть та перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися,

– підкреслила Тіна Кароль.

Зірка додала, що підозрювала, що участь Alina Pash може обернутися скандалом. Вона цікавилась в організаторів відбору, чи її перевіряли відповідно до усіх правил.

"Я запитувала, чи все гаразд з Alina Pash. Мені відповіли, що все гаразд. Ми перевірили. Я відчувала, що буде скандал. Вона в мене брала участь у "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але нацвідбір – це тонка структура.Треба мати кришталево чисту репутацію, щоб вже йти на нацвідбір. Навіть у члена журі має бути якась така репутація", – наголосила знаменитість.

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Зауважимо, не тільки Тіна Кароль вважає, що Суспільний мовник винний у скандалах, пов'язаних з Alina Pash: