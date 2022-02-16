Відомий український продюсер не пройшов осторонь Нацвідбору-2022. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу він прокоментував скандали Євробачення.
Читайте розмову повністю Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України
Про Суспільне та його помилку
Цього року організатором Нацвідбору був Суспільний мовник. На думку Ігоря Кондратюка, перемога Alina Pash була справедливою, однак щодо правил Суспільне помилилося.
Наскільки я розумію, Alina Pash не могла виступати на відборі. Якщо вони принципові, то повинні не пустити її на Євробачення, а обрати когось іншого. Бо семеро інших фіналістів не мають страждати через це,
– наголосив продюсер.
Кондратюк про "лажу" у фіналі Національного відбору
Ігор Кондратюк звернув увагу й на технічні несправності та погану організацію фіналу відбору у 2022 році.
На мою думку, цьогорічний відбір зіпсували. Хоча, дивлячись на картинку, більш-менш було гарно. Враховуючи те, що це Суспільне, вони зробили колосальний крок, у порівнянні з тим, що робили до того, як СТБ почав виробляти Нацвідбір,
– вважає шоумен.
"Мав бути творчий конкурс, а вийшов конкурс серед тих, хто найбільш законослухняний. Це проблема Суспільного. Мені шкода, бо за мої та ваші гроші зробили лажу. Її зробили не тому, що вони зрадники, а тому, що в них є недостатньо кваліфікації", – підкреслив Кондратюк.
Фіналісти під час оголошення результатів / Фото Юри Солоджука, фан-сторінка Євробачення
Технічні проблеми на Нацвідборі
- На початку заходу, під час виступу гурту Cloudless стався форс-мажор: фіналістам декілька разів вимикався звук. Через це вони вийшли на сцену другий раз.
- Вже під час оголошення результатів стався інший курйоз. Тимур Мірошниченко в один момент заплутався у цифрах, через що з екрана зникла турнірна таблиця, яка автоматично підраховувала загальний бал. Відповідальність читати бали взяли на себе судді. Вони додавали бали від журі та глядачів на папірці.
- Згодом Тимур Мірошниченко пояснив, що плутанина вийшла тому, що у навушниках йому почали диктувати неправильні результати. Тоді як табличка зависла й нібито не хотіла повертатися на екран.
- Через погану організацію гурт Kalush Orchestra, що посів 2 місце, став підозрювати Суспільне у фальсифікації результатів. Музиканти готові оскаржувати їх у суді.