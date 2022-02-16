Відомий український продюсер не пройшов осторонь Нацвідбору-2022. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу він прокоментував скандали Євробачення.

Читайте розмову повністю Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України

Про Суспільне та його помилку

Цього року організатором Нацвідбору був Суспільний мовник. На думку Ігоря Кондратюка, перемога Alina Pash була справедливою, однак щодо правил Суспільне помилилося.

Наскільки я розумію, Alina Pash не могла виступати на відборі. Якщо вони принципові, то повинні не пустити її на Євробачення, а обрати когось іншого. Бо семеро інших фіналістів не мають страждати через це,

– наголосив продюсер.

"Як на мене, Alina Pash цією історією з Кримом абсолютно все перекреслила. Хоча, це не її провина, а провина Суспільного. Сергій Притула у 2020 році казав, що після ситуації з MARUV, яка виграла Нацвідбір-2019, Суспільне зробило висновки й вирішило слідкувати за цим. Отак вони прослідкували", – додав він. Важливо! Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022. Вона зняла кандидатуру, до того ж Оргкомітет Нацвідбору офіційно її дискваліфікував через фальсифікацію документів.

Кондратюк про "лажу" у фіналі Національного відбору

Ігор Кондратюк звернув увагу й на технічні несправності та погану організацію фіналу відбору у 2022 році.

На мою думку, цьогорічний відбір зіпсували. Хоча, дивлячись на картинку, більш-менш було гарно. Враховуючи те, що це Суспільне, вони зробили колосальний крок, у порівнянні з тим, що робили до того, як СТБ почав виробляти Нацвідбір,

– вважає шоумен.

"Мав бути творчий конкурс, а вийшов конкурс серед тих, хто найбільш законослухняний. Це проблема Суспільного. Мені шкода, бо за мої та ваші гроші зробили лажу. Її зробили не тому, що вони зрадники, а тому, що в них є недостатньо кваліфікації", – підкреслив Кондратюк.



Фіналісти під час оголошення результатів / Фото Юри Солоджука, фан-сторінка Євробачення

Технічні проблеми на Нацвідборі