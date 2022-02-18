Національний відбір Євробачення-2022 став одним з найбільш обговорюваних заходів цього місяця. Продюсерка Олена Мозгова, яка одною з перших стала організовувати відбори, прокоментувала усі скандали.

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Олена Мозгова про Нацвідбір

Продюсерка поділилась, що правила щодо Криму та поїздок у Росію були слушними. Однак Суспільне таки не змогло ретельно перевірити учасників.

Як це, ви не можете вісім фіналістів перевірити? Перевірити їхні пісні. Щоб вони були дотримані як у LAUD за часом. Як це? Треба було спочатку їх оголосити вісім, а потім його зняти, тому що щось там пісня не тоді видана…

– підкреслила Олена Мозгова.

"Це менеджмент, який мав би подати у відставку. Ось весь цей організаційний комітет конкурсу, який у мовника є, дружно написали заяву і склали лапки й сказали "вибачте"", – додала вона.

Також Олена Мозгова обурилась сумою, яку витратили на Нацвідбір: "Я вже не кажу про 20 мільйонів, коли я побачила суму… Ми всі організовували якісь концерти, якісь забави такі. Але коли побачила такий бюджет… ну це дуже багато. Зазначу, що це гроші не комерційного каналу, це мовний суспільник – це гроші платників податків".

Зауважимо, глава Суспільного вже пояснив, на що пішло 20 мільйонів. За його словами, це "не ціна одного телеконцерту". У суму увійшла вартість усього проєкту: від забезпечення реалізації телевізійної версії нацвідбору конкурсу до поїздки із постановкою номера у Турині.

Що продюсери й зірки кажуть про Нацвідбір