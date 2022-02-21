12 февраля состоялся обсуждаемый до сих пор Национальный отбор на Евровидение-2022. Победительницу Alina Pash дисквалифицировали из-за поддельной справки о законном сечении Крыма.

К теме Лидер Kalush Orchestra звонил Притуле после Нацотбора: ведущий объяснил, для чего

Тина Кароль о скандальном Нацотборе

Украинская певица, занявшая место судьи в финале, призналась, что "такой грязи нет ни в одной стране" во время отбора участника на Евровидение. Все потому, что проверка "Суспильного" была неаккуратной, заметила Кароль.

Это же можно предположить, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться,

– подчеркнула Тина Кароль.

Звезда добавила, что подозревала, что участие Alina Pash может обернуться скандалом. Она интересовалась у организаторов отбора, проверяли ее в соответствии со всеми правилами.

"Я спрашивала, все ли хорошо с Alina Pash. Мне ответили, что все хорошо. Мы проверили. Я чувствовала, что будет скандал. Она у меня участвовала в "Молодой крови". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но нацотбор – это тонкая структура. Надо иметь кристально чистую репутацию, чтобы уже идти на нацотбор. Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация", – отметила знаменитость.

Читайте подробнее Фейковые справки, поездки в Москву и Крым: все, что известно о скандале с Alina Pash

Заметим, не только Тина Кароль считает, что "Суспильне" виновно в скандалах, связанных с Alina Pash: