Павло Зібров про долю своїх російськомовних хітів: чи виконуватиме їх на концертах

Артист Павло Зібров відмовився від російськомовних пісень ще у 2014 році. Однак до повномасштабного вторгнення у його репертуарі залишалася "Женщина любимая".

Павло Зібров нещодавно переробив свій хіт "Мертві бджоли" на "Мертві орки". А тепер він заявив, що наразі не планує перекладати російськомовні треки.

Не пропустіть Мурахи і сльози: KOLA заспівала в дуеті з захисником Вишебабою – чуттєвий трек "Доньці"

Павло Зібров про хіт "Женщина любимая"

Зібров виконував цю пісню після 2014 року, але у лютому "відклав трек у ящик". Тепер він не звучатиме на концертах.

Поки що не планую переклади. Ми пробували, але нічого з цього не вийшло. Проблема нашого шоубізу була в тому, що російськомовний контент переважав, тому й маємо такий результат,

– наголосив артист.

Зібров радий, що зараз наші виконавці випускають лише україномовний матеріал: "Ми за це боролись дуже довго. Ми ж в Україні живемо і маємо свою мову і свою культуру підіймати". На думку співака, зараз люди не слухатимуть російськомовні пісні через війну, але не виключено, що згодом треки, записані мовою ворога, знову будуть транслювати на радіо.