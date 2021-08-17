Непорозуміння між Павлом Зібровим і Сергієм Перманом виникли ще минулого року, під час підготовки концерту до 29-річчя незалежності України. За два тижні до виступу на Софійській площі йому запропонували виконати хіт ONUKA – "Місто". Однак ця пісня не сподобалася співаку.
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"Дайте мені щось, що люди знають і зможуть підспівати. Це не для площі, не для мільйонів, і це не та хітова пісня, з якою повинен вийти Зібров", – заявляв артист.
На вмовляння Пермана він не піддався і домігся свого – виступив з хітами Вєрки Сердючки та Олега Винника. Так, через норовливий характер Павло Зібров потрапив у немилість успішного продюсера.
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Чому Зіброва не взяли на концерт до 30-річчя Незалежності
Співак запевняє, що лише Сергій Перман вирішує, кого брати, а кого ні на "Олімпійський" – "пише на листочку, кого він хоче бачити в цьому концерті". Так, коли Зібров три місяці тому попросив продюсера долучитися його до шоу-програми, той відмовився.
Ми з режисеркою концерту Катею Царик подумали й вас не включили. Ви з характером, не слухаєтеся режисерського задуму. Тому вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо,
– процитував Зібров Пермана.
Артист пожартував: буде робити все, щоб потрапити в кращі з кращих. "Може, на 40-річчя незалежності покличуть", – додав ображений Павло Зібров.
Концерт до Дня Незалежності на "Олімпійському"
- На державному святкуванні виступить скандальна гастролерка Софія Ротару. За п'ять днів до цього вона засвітиться на "Новій хвилі" в Росії.
- На відміну від Павла Зіброва, ряд артистів – Katya Chilly, Тарас Чубай, ONUKA, "Друга ріка", "Бумбокс", "Антитіла" – відмовилися від участі. Хтось не захотів співати безплатно, хтось вже мав заплановані концерти.
- Легендарний у 90-х гурт Green Grey спочатку взяли, а згодом викреслили з концертної програми. Усе через їхнє "некоректне" ставлення до закону про державну мову.
- Віктор Павлік розповідав, що всі зірки вийдуть на сцену під естрадно-симфонічний оркестр. За його словами, дрес-код заходу офіційний – чоловіки будуть в смокінгах.