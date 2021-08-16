За сприяння Офісу Президента України на сцену НСК "Олімпійський" вийдуть понад 30 співаків – молодих зірок та легендарних артистів, розквіт творчості яких збігся з першими роками незалежності. Плеяду других представляє Віктор Павлік. На масштабному концерті він виконає два безсмертні хіти.

До слова Гурт "Антитіла" пояснив, чому відмовився від концерту до Дня Незалежності

Відібрані дві кращі пісні з мого репертуару, які за 30 років мають право на НСК "Олімпійський" – "Ти подобаєшся мені" та "Ні обіцянок, ні пробачень". Це буде під естрадно-симфонічний оркестр, я буду в смокінгу,

– поділився Віктор Павлік.

За словами виконавця, режисерка грандіозного концерту Катя Царик не лише відібрала склад зіркових учасників і пісні, а й визначила дрес-код події.

Відтак, як Віктор Павлік, так і його колеги-чоловіки з'являться на сцені в смокінгах. Цього вимагає формат заходу, адже легендарні пісні звучатимуть під струнний оркестр. Народний артист вже чув аранжування, яке йому підготували організатори, однак першу репетицію на НСК "Олімпійський" матиме лише 19 серпня.

Віктор Павлік / Фото 24 канал

Як Павлік коментує відмову колег від концерту до Дня Незалежності

На масштабному концерті до 30-річчя Незалежності України з'являться не всі легендарні артисти, частина з них "коректно відмовились" від участі. Серед таких "Бумбокс", Тарас Чубай, "Антитіла", ONUKA, "Друга ріка" та Katya Chilly, котра не погодилась виступати безплатно.

Більшість з перерахованих виконавців – гарні друзі Віктора Павліка. Тому він стримано коментує їхню відмову від участі в концерті на НСК "Олімпійський".

"Кожен собі вирішує, як хоче. Не можу сказати нічого поганого, бо всі мої друзі, країна демократична, кожен має право на свою думку. Як хто відчуває, так і чинить. Не буду судити нікого і не хочу", – висловився Павлік.