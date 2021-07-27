На підготовку до святкового концерту до Дня Незалежності український гурт GreenGrey витратив два місяці. Музиканти, які здебільшого співають російською, репетирували легендарну пісню "Под дождем", обговорювали сценарій виступу з режисерами та з'ясовували технічні деталі з менеджментом. Днями з'ясувалося, що пропозиція від Офісу Президента України вже неактуальна.

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Раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята,

– поділився учасник GreenGrey.

Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel, вважає, що в такий спосіб колектив намагаються стерти з історії. Він категорично проти того, що "всю російськомовну культурну спадщину приписують Росії". На його думку, GreenGrey – на сто відсотків український продукт.

"За 30 років незалежності ми стали одним з найтитулованіших гуртів в Україні! Всі наші досягнення були під прапором України, і ми завжди пишалися цим! У зв'язку з "політичною доцільністю" нас намагаються стерти

з історії України", – наголосив лідер гурту GreenGrey.

Реакція мережі

На емоційний допис учасника GreenGrey відреагували популярні українські артисти, який навіть не покликали на масштабний концерт:

Олександр Положинський : "Не переживай, мене "там" теж немає, хоча всі мої пісні українською";

: "Не переживай, мене "там" теж немає, хоча всі мої пісні українською"; Марія Бурмака: "Мене теж не запрошували. Всі пісні українською, всі ці 30 років. Тому про вас хоча б подумали, а мене для них взагалі не існує".

Натомість користувачі фейсбуку знайшли пояснення тому, що GreenGrey прибрали з програми масштабного концерту до Дня Незалежності. Одні наголошують, що музиканти принципово не спілкуються та не записують пісні рідною мовою. Інші ж пригадують, що вони планували виступити на російському фестивалі "Дикая Мята" в місті Тула, однак захід скасували через коронавірус: