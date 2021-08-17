Недоразумения между Павлом Зибровым и Сергеем Перманом возникли еще в прошлом году, во время подготовки концерта к 29-летию независимости Украины. За две недели до выступления на Софийской площади ему предложили исполнить хит ONUKA – "Місто". Однако эта песня не понравилась певцу.
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"Дайте мне то, что люди знают и смогут подпеть. Это не для площади, не для миллионов, и это не та хитовая песня, с которой должен выйти Зибров", – заявлял артист.
На уговоры Пермана он не поддался и добился своего – выступил с хитами Верки Сердючки и Олега Винника. Так, за своенравный характер Павел Зибров попал в немилость успешного продюсера.
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Почему Зиброва не взяли на концерт к 30-летию Независимости
Певец уверяет, что только Сергей Перман решает, кого брать, а кого нет на "Олимпийский" – "пишет на листочке, кого он хочет видеть в этом концерте". Так, когда Зибров три месяца назад попросил продюсера приобщить его к шоу-программе, тот отказался.
Мы с режиссером концерта Катей Царик подумали и вас не включили. Вы с характером, не слушаетесь режиссерского замысла. Извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем,
– процитировал Зибров Пермана.
Артист пошутил: будет делать все, чтобы попасть в лучшие из лучших. "Может, на 40-летие независимости позовут", – добавил обиженный Павел Зибров.
Концерт ко Дню Независимости на "Олимпийском"
- На государственном праздновании выступит скандальная гастролерша София Ротару. За пять дней до этого она засветится на "Новой волне" в России.
- В отличие от Павла Зиброва, ряд артистов – Katya Chilly, Тарас Чубай, ONUKA, "Друга ріка", "Бумбокс", "Антитела" – отказались от участия. Кто-то не захотел петь бесплатно, кто-то уже имел запланированные концерты.
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