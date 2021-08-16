42-річна Катерина Бужинська стверджує, що три місяці тому зверталась до режисерки заходу до 30-річчя Незалежності України. Вона просила включити пісню "Україна – це ми" до концертної програми. Кліпмейкерка Катя Царик нібито відмовила співачці.
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"Катю, не витрачай енергію, вже все давно зверстано. Не мороч нам голову, все вже вирішено", – процитувала Бужинська слова Каті Царик.
Пісню "Україна – це ми" артистка вважає другим гімном нашої країни, тому така позиція організаторів її обурила. Засмутилась вона не тільки за себе, а й за колег – Василя Зінкевича, Іво Бобула, Аллу Кудлай, Віталія Білоножко, яких також не покликали на державний концерт на "Олімпійському".
Боляче і прикро, що мене просто викреслили. Пісні "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" співають впродовж 10, 15, 20 років, їх знають всі. Це несправедливо,
– емоційно заявила Катерина Бужинська.
"Чому в нашій країні тільки 10 артистів у топі? Чому молоді, яких у 90-х ще ніхто не знав, – там, а нашого пласта традиційної культури, яка несе добро і позитив, а не роздягання на сцені, – немає? Вибачте, але це крик душі", – емоційно додала Бужинська.
Катерина Бужинська / Фото з інстаграму співачки
Катерина Бужинка повідомила, що без роботи на День Незалежності не залишиться. Вона дасть сольний концерт в іншому місці.
Що каже режисерка концерту до Дня Незалежності
Як пите ТСН, Катя Царик не пам'ятає, що відмовляла Бужинській у концерті до Дня Незалежності.
28 липня я отримала від неї повідомлення про те, що вона шкодує, що її пісня не пролунає на концерті до Дня Незалежності. Тому її слова про те, що я "просила не морочити голову", і що "список вже сформований" – це вигадка,
– розповіла режисерка.
Вона додала: є багато пісень, які гідні звучати на державному концерті до Дня Незалежності, однак довелось обрати найважливіші. Відтак, на НСК "Олімпійський" будуть тільки ті композиції, які "творили історію, є знаковими та легендарними".
Що відомо про концерт на День Незалежності
- На заході, який організовує Офіс Президента України, з'явиться скандальна гастролерка Софія Ротару. За п'ять днів до цього вона виступить на "Новій хвилі" в Росії.
- Якщо Катерину Бужинську не запросили на концерт на "Олімпійському", то Katya Chilly, Тарас Чубай, ONUKA, "Друга ріка", "Бумбокс", "Антитіла" відмовилися від участі. Останні пояснили своє рішення запланованим концертом у Чернівцях.
- Підготовка до заходу не обійшлася без скандалу. Легендарному в 90-х гурту Green Grey відмовили в концерті через некоректне ставлення до закону про державну мову. Відбулось це після двох місяців підготовки, через що музиканти не на жарт обурилися.