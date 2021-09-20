Останній "танець" Григорія Чапкіса: на Танцях з зірками присвятили чуттєвий номер хореографу

У третьому випуску "Танців з зірками" організатори шоу та хореографи вирішили віддати данину видатному танцюристу та легенді Григорію Чапкісу. Чоловік помер 13 червня 2021 року від ускладнень через перенесену пневмонію взимку цього року.

Більше пів року тому 91-річний Григорій Чапкіс був одним із суддів проєкту "Танці з зірками", поки у грудні 2020 року не потрапив у лікарню із запаленням легень. Хоч тести на коронавірус були вже негативними, чимало фанатів підозрюють, що чоловік переніс важку форму COVID-19.

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Коридор честі для Чапкіса

Хвороба надто важко відбилась на його житті, тому через пів року Григорія Миколаєвича не стало. Але його творчий доробок та подяка учнів залишилась на довгі роки. Саме це можна було побачити в номері-присвяті, який виконали три покоління танцюристів на паркеті 3 випуску "Танців з зірками".

Чуттєвий віденський вальс завершився тим, що до танцюристів приєднались усі учасники, судді та ведучі проєкту, утворивши коридор честі. А за допомогою сучасних технологій можна було побачити, як востаннє таким коридором проходить Григорій Чапкіс. У цей час йому аплодували вдячні колеги і танцюристи. Така постановка глибоко вразила усіх глядачів за екранами шоу та в залі проєкту.

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Варто додати, що "трюк" з виходом Григорія Чапкіса на паркет використали із вже поставленого раніше номеру у 2019 році. Тоді це був номер-відкриття нового сезону, де танцювали усі судді та учасники проєкту, а в фіналі по коридору тріумфально виходив Чапкіс.

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