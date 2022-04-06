Оплачу квиток кожному, – Даша Квіткова запросила фанатів "русского міра" в Бучу та Маріуполь

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова звернулася до тих, хто досі "топить" за русскій мір. Вона пообіцяла оплатити квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів усім, хто вважає моторошні кадри постановою.

Схоже, серед фоловерів переможниці "Холостяка-9" Даші Квіткової все ще є ті, чиї мізки промиті російською пропагандою. За її словами, поки путінські вояки трощать будинки, розлучають сім'ї, вбивають мирних людей, "хтось досі виписує свої постіки на тему "постановки в Бучі".

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Я оплачу кожному квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб ви особисто взяли участь у цій "постанові", щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, якими знущалася ваша "доблесна армія",

– пообіцяла Даша Квіткова.

Вона додала, що в її серці велика рана від "русского міра", яка з кожним днем стає все більшою. Адже те, що відбувається зараз в Україні, – гірше за фільми жахів. "Світ поділився на дві частини: на людей та на росію", – потужно завершила блогерка.

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Повний текст публікації Даші Квіткової:

Вже який день поспіль я ридаю 24/7. Нікіта вирішивши всі справи на Заході та поїхав назад обороняти Київ та область.

У серці велика рана, яку зробив "рускій мір" і з кожним днем ​​ця рана стає більшою. Цей "мір" вбиває, забирає будинки, розлучає сім'ї та ще багато страшних речей, які навіть у голові не вкладаються.

Ті, що ми побачили за останні дні – гірші за найстрашніший фільм. І цьому немає пробачення. Як і тим, хто досі виписує свої постіки на тему "постановки в Бучі".

Я оплачу кожному квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб ви особисто взяли участь у цій "постанові", щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, якими знущалася ваша "доблесна армія".

Світ поділився на дві частини: на людей та на росію.