Оплачу квиток кожному, – Даша Квіткова запросила фанатів "русского міра" в Бучу та Маріуполь
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова звернулася до тих, хто досі "топить" за русскій мір. Вона пообіцяла оплатити квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів усім, хто вважає моторошні кадри постановою.
Схоже, серед фоловерів переможниці "Холостяка-9" Даші Квіткової все ще є ті, чиї мізки промиті російською пропагандою. За її словами, поки путінські вояки трощать будинки, розлучають сім'ї, вбивають мирних людей, "хтось досі виписує свої постіки на тему "постановки в Бучі".
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Я оплачу кожному квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб ви особисто взяли участь у цій "постанові", щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, якими знущалася ваша "доблесна армія",
– пообіцяла Даша Квіткова.
Вона додала, що в її серці велика рана від "русского міра", яка з кожним днем стає все більшою. Адже те, що відбувається зараз в Україні, – гірше за фільми жахів. "Світ поділився на дві частини: на людей та на росію", – потужно завершила блогерка.
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Повний текст публікації Даші Квіткової:
Вже який день поспіль я ридаю 24/7. Нікіта вирішивши всі справи на Заході та поїхав назад обороняти Київ та область.
У серці велика рана, яку зробив "рускій мір" і з кожним днем ця рана стає більшою. Цей "мір" вбиває, забирає будинки, розлучає сім'ї та ще багато страшних речей, які навіть у голові не вкладаються.
Ті, що ми побачили за останні дні – гірші за найстрашніший фільм. І цьому немає пробачення. Як і тим, хто досі виписує свої постіки на тему "постановки в Бучі".
Я оплачу кожному квиток у Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб ви особисто взяли участь у цій "постанові", щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, якими знущалася ваша "доблесна армія".
Світ поділився на дві частини: на людей та на росію.