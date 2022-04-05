Музикант Олег Скрипка записав нове відео з приводу звірств російських військових у Бучі. Він поділився, що з початку війни намагався всіх мотивувати, однак не може не висловитися про останні новини.

До слова У цьому вся російська суть, – Ксенія Мішина не змогла стримати сліз після фото з Київщини

Олег Скрипка про звірства в Бучі

Буча… Це моя персональна історія – в мене мама й тато з Бучі. Тато помер кілька років тому, він похований на місцевому цвинтарі. А маму я перевіз кілька років тому до Києва, вона живе поряд зі мною. Там дім, лишилися сусіди, я їх знаю,

– поділився музикант.

Співак зізнався, що коли гуляв Бучею, був у захваті й порівнював містечко зі Швейцарією. Всіх тих, хто все це зруйнував, Олег Скрипка відмовляється називати людьми.

"Мені буде легше жити й дихати, якщо усвідомлювати, що це створили в Бучі нелюдські істоти. Вони не мають зі мною нічого спільного: крові, генів. В них все влаштовано по-іншому", – додав артист.

Та попри все Скрипка побажав українцям світла і внутрішньої сили. Він зауважив, що трагедію в Бучі ми не забудемо, однак станемо сильнішими та ще більш об'єднаними.

Олег Скрипка про Бучу:

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