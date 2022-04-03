Лише день тому під час визволення передмість Києва від російських окупантів два танки сил оборони України розгромили велике угруповання ворога. ЗСУ вдалось знищити майже десантний батальйон противника у селі Дмитрівка, де раніше жила Тарабарова. Зараз воно повністю звільнене від росіян.

До слова Світлана Тарабарова розповіла, як з дітьми тікала з Києва під вибухи, і про сім'ю в Херсоні

Проте "орки" залишили після себе чимало руйнувань та, ймовірно, багато випадків мародерств. Оскільки село розташоване біля Житомирської траси, де через нього проїжджала чимала частина росіян зі сторони Ірпеня, Ворзеля та Бучі.

У коментарях Тарабарова поділилась, що її будинок не постраждав через війну, проте сусідські маєтки та загалом село – не впізнати.

"А це наше містечко… Де народились мої діти, де ми всіма зусиллями будували наш світлий дім… На відео – дитячий садок, в якому діти не встигли пограти. Дивлячись на фото і відео твого містечка, яке щойно звільнили наші захисники, ти відчуваєш такий спектр емоцій, який важко передати словами… І неймовірну радість від звільнення і неймовірний біль від того, як нелюди спаплюжили нашу землю… Будь-які слова зайві. Просто подивіться на фото. Дмитрівка, квітень 2022…" – написала українська артистка.

Для перегляду усіх кадрів гортайте направо:

Варто додати, що свої будинки після перебування росіян показали й інші зірки:

боксер Олександр Усик показав, як пограбували його будинок у Ворзелі та знищили подвір'я військовою технікою;

співак Валерій Харчишин поділився, що його будинок під Гостомелем повністю згорів;

артистка Камалія з жахом повідомила, що росіяни розстріляли її коней і замінували стайню в Бучі.

До слова Гвоздьова, Кондратюк: зірки, чиї будинки знищили окупанти

Раніше, ще до звільнення Київського регіону, про руйнування своїх будинків розповідала танцюристка Ілона Гвоздьова та продюсер Ігор Кондратюк.