Похоже, среди фолловеров победительницы "Холостяка-9" Даши Квитковой все еще есть те, чьи мозги промыты российской пропагандой. По ее словам, пока путинские вояки крушат дома, разлучают семьи, убивают мирных людей, "кто то до сих пор выписывает свои постики на тему "постановки в Буче".

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Даша Квиткова пригласила россиян в Украину

Я оплачу каждому билет в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины, где побывали ваши солдатики, чтобы вы лично поучаствовали в этой "постанове", чтобы лично ощутили запах, который теперь стоит на улицах, чтобы лично вывозили тела, над которыми издевалась ваша "доблестная армия" ,

– пообещала Даша Квиткова.

Она добавила, что в ее сердце большая рана от "русского мира", которая с каждым днем ​​становится все больше. Ведь то, что происходит сейчас в Украине, – хуже фильмов ужасов. "Мир поделился на две части: на людей и на россию", – мощно завершила блогерша.

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Как украинский шоу-биз реагирует на кадры из освобожденной Киевщины

Актриса и первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина не смогла сдержать слез после фото из Киевщины. Она уверена, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления.

Писатель Сергей Жадан после новостей о Буче напомнил украинцам, что "россияне пришли нас уничтожать" , так что единственный наш шанс уцелеть – победить в этой войне.

Певец Тамерлан из группы TamerlanAlena видел зверства оккупантов в Буче , ведь с терробороной прибыл туда на "зачистку". Он был ошеломлен жестокостью и цинизмом путинской армии.

Артистка Светлана Тарабарова показала разрушенное оккупантами село под Киевом и призналась, что там ее светлый дом и садик, в который не успели пойти дети.

Группа "Антитела" и певица Наталья Могилевская тоже шокированы кадрами из Бучи и других городов Киевщины.

Полный текст публикации Даши Квитковой:

Уже какой день я рыдаю 24/7. Никита решил все дела на Западе и поехал назад защищать Киев и область.

В сердце большая рана, которую сделал "русский мир" и с каждым днем ​​рана становится больше. Этот "мир" убивает, забирает дома, разлучает семьи и много страшных вещей, которые даже в голове не укладываются.

Те, что мы увидели за последние дни – хуже самого страшного фильма. И этому нет прощения. Как и тем, кто до сих пор выписывает свои постики на тему "постановки в Буче".

Я оплачу каждому билет в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины, где побывали ваши солдатики, чтобы вы лично поучаствовали в этой "постанове", чтобы лично ощутили запах, который теперь стоит на улицах, чтобы лично вывозили тела, над которыми издевалась ваша "доблестная армия".