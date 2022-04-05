Відома українська акторка і "Холостячка" Ксенія Мішина услід за іншими знаменитостями не змогла оминути увагою жахи у Бучі, Гостомелі й Ірпені. Вона опублікувала кадри з містечок та поділилась думками.

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Ксенія Мішина відреагувала на жахи на Київщині

Акторка зауважила, що інстаграм позначає фото з Київщини як "неприйнятні", хоч вони – сьогоднішня реальність.

Сьогодні вся стрічка в "неприйнятному контенті", як любить писати інстаграм, зносячи багато правдивих постів та сторіз, але якщо називати все своїми іменами, то сьогодні вся стрічка в реальних кадрах України, у фотографіях життів, яких більше немає. Я не можу стримати сліз, ніхто не може стримати сліз,

– поділилась Ксенія Мішина.

"Буча, Ірпінь, Гостомель — міста-герої, і люди-герої, які віддали свої життя за Україну, і продовжують захищати Україну", – додала зірка.

Допис Мішиної видалили

Через жорстокі кадри інстаграм видалив допис артистки. Вона показала скриншот-доказ цього й зауважила, що саме так Росія сприймає реальність – заплющуючи очі на правду.

"У цьому вся російська суть. Так звучить і правда у підручниках вашої історії. І після того, як учора пролетіли весь світ фотографії мертвих закатованих виродками українців, кожен, без винятку, причетний до російської культури позначений клеймом вигнанця цього світу! Приготуйтеся цілувати холодильники та слухати пісні Бузової у голодних муках", – висловилась акторка.

Христина Решетник і Наталка Денисенко у коментарях підтвердили, що і їхні дописи інстаграм видаляє, не даючи світові показати, що відбувається в Україні.



Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної

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