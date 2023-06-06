Лободу активно обговорюють після скасування її концерту для "Охматдиту". Українці вважають, що співачка ігнорувала війну останні дев’ять років, а зараз намагається виправдатися.

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Цибульська про ставлення до Лободи

Світлана Лобода нібито і намагається допомагати Україні, але днями випустила російськомовну пісню. Своєю думкою про цю співачку поділилася і Оля Цибульська.

Те, що робить Лобода, Тодоренко і інші такі артисти – це їхні головна біль. Хай вони самі спокутують свої гріхи і розбираються зі своїми помилками,

– заявила співачка.

Артистка заявила, що їй байдуже на те, що робить Світлана Лобода: "Я не слідкую за тим, що вона робить, я слідкую за собою". Цибульська зізналася, що взимку вона з Горбуновим, Пономарьовим та Дзідзьо у Празі зібрали 100 тисяч євро для ЗСУ.

Цибульська про артистів-"патріотів"

Раніше Оля Цибульська також зізнавалася, що її штормило від того, що український шоу-бізнес почав масово "завертатися в патріотизм". Вона не розуміє, чому до людей мало "прилетіти в хату", щоб до них дійшло.

Вона зізналася, що її ця історія мене зачіпає. Але вона пригадала, що коли приїхала з заходу України в столицю, то хотіла, щоб шоу-бізнес був українським, щоб наша музика не сприймалася як шароварщина.

І якщо до цих людей дійшло, нехай і через такий біль, і вони полюбили Україну і готові працювати на те, щоб Україна була іншою, щоб ніяке х**ло своїми валянками сюди не приперлося, я переступлю свій біль,

– висловилася Цибульська.

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