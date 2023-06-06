Лободу активно обговорюють після скасування її концерту для "Охматдиту". Українці вважають, що співачка ігнорувала війну останні дев’ять років, а зараз намагається виправдатися.
Цікаво Репер Ярмак розкритикував позицію Світлани Лободи: "Це як вбити людину та відкуплятися"
Цибульська про ставлення до Лободи
Світлана Лобода нібито і намагається допомагати Україні, але днями випустила російськомовну пісню. Своєю думкою про цю співачку поділилася і Оля Цибульська.
Те, що робить Лобода, Тодоренко і інші такі артисти – це їхні головна біль. Хай вони самі спокутують свої гріхи і розбираються зі своїми помилками,
– заявила співачка.
Артистка заявила, що їй байдуже на те, що робить Світлана Лобода: "Я не слідкую за тим, що вона робить, я слідкую за собою". Цибульська зізналася, що взимку вона з Горбуновим, Пономарьовим та Дзідзьо у Празі зібрали 100 тисяч євро для ЗСУ.
Цибульська про артистів-"патріотів"
Раніше Оля Цибульська також зізнавалася, що її штормило від того, що український шоу-бізнес почав масово "завертатися в патріотизм". Вона не розуміє, чому до людей мало "прилетіти в хату", щоб до них дійшло.
Вона зізналася, що її ця історія мене зачіпає. Але вона пригадала, що коли приїхала з заходу України в столицю, то хотіла, щоб шоу-бізнес був українським, щоб наша музика не сприймалася як шароварщина.
І якщо до цих людей дійшло, нехай і через такий біль, і вони полюбили Україну і готові працювати на те, щоб Україна була іншою, щоб ніяке х**ло своїми валянками сюди не приперлося, я переступлю свій біль,
– висловилася Цибульська.
Дивіться інтерв'ю з Ольгою Цибульською: відео
Що говорять про Світлану Лободу інші артисти: останні новини
- Продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний розповів, що думає про співачку Світлану Лободу. Блогер не вірить артистці щодо її ставлення до України. Але, за його словами, в неї є шанс повернутися на український ринок, бо Лобода має знайомих, які можуть за неї вписатися.
- Світлані Лободі також не вірить і Євген Кошовий. На його думку, артистка повернулась лише тому, що зрозуміла – у Росії їй нічого не світить. Тепер же вона намагається відкупитися через гроші, які витрачає на благодійність.
- Лідер Kozak System Іван Леньо також не готовий виходити на одну сцену зі Світланою Лободою. Він вважає, що ідентична позиція в інших проукраїнських артистів – Вакарчука, Тополі й інших. Виконавець повірить Лободі лиш тоді, коли вона покаже донати на Ірпінь та усвідомить зло, яке чинила.
- Водночас кум Лободи, ведучий Анатолій Анатоліч раніше пояснив, чому вона мовчала про війну. За його словами, Лобода якраз виїжджала з Москви й не могла висловитися через загрозу її життю. Значно пізніше це підтвердила й сама артистка.