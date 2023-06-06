Лободу активно обсуждают после отмены ее концерта для "Охматдета". Украинцы считают, что певица игнорировала войну последние девять лет, а сейчас пытается оправдаться.

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Цыбульская об отношении к Лободе

Светлана Лобода вроде бы и пытается помогать Украине, но на днях выпустила русскоязычную песню. Своим мнением об этой певице поделилась и Оля Цыбульская.

То, что делает Лобода, Тодоренко и другие артисты – это их головная боль. Пусть они сами искупают свои грехи и разбираются со своими ошибками,

– заявила певица.

Артистка заявила, что ей безразлично то, что делает Светлана Лобода: "Я не слежу за тем, что она делает, я слежу за собой". Цыбульская призналась, что зимой она с Горбуновым, Пономаревым и Дидзе в Праге собрали 100 тысяч евро для ВСУ.

Цыбульская об артистах-"патриотах"

Ранее Оля Цыбульская также признавалась, что ее штормило оттого, что украинский шоу-бизнес начал массово "возвращаться в патриотизм". Она не понимает, почему к людям должно было "прилететь в дом", чтобы до них дошло.

Она призналась, что ее эта история меня затрагивает. Но она вспомнила, что когда приехала с запада Украины в столицу, хотела, чтобы шоу-бизнес был украинским, чтобы наша музыка не воспринималась как шароварщина.

И если до этих людей дошло, пусть и из-за такой боли, и они полюбили Украину и готовы работать на то, чтобы Украина была другой, чтобы никакое х**ло своими валенками сюда не приперлось, я переступлю свою боль,

– высказалась Цыбульская.

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