Оля Цибульська привітала Дзідзьо з 38-річчям і показала спільне архівне фото

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала архівне спільне фото з Дзідзьо з особливої нагоди. Вона привітала артиста з днем народження.

Успішна українська співачка Оля Цибульська не оминула увагою день народження артиста Дзідзьо. Вона опублікувала допис, який присвятила імениннику.

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Архівне фото Дзідзьо та Олі Цибульської

Виконавиця оприлюднила архівну світлину, на якій зображена разом зі співаком. Тоді Оля Цибульська мала довге темне волосся й позувала з макіяжем у стилі нульових років.

Відомо, що зірки були знайомі ще на початку своїх музичних кар'єр. Тому світлина, ймовірно, була зроблена саме в ті часи. Фото Оля Цибульська супроводила зворушливим підписом.

З днем народження, кум. Цей хлопець на фотці багато мріяв і ти його не підводиш,

– написала під фото зірка.



Оля Цибульська і Дзідзьо / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Стосунки Олі Цибульської та Дзідзьо