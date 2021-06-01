Наприкінці квітня стало відомо, що Дзідзьо вже понад пів року не живе з дружиною Ярославою Хомою, яка увірвалася в український шоу-бізнес як співачка SLAVIA. Подружжя розлучається після 8 років шлюбу. Після низки скандальних зізнань артистки одні звинувачують в розриві Дзідзьо, інші – Олю Цибульську. Однак авторка хіта "Киця" запевняє, що після того, як колега став холостяком, їхні стосунки аж ніяк не змінилися.

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Співачка натякнула, що якби між ними з Дзідзьо була "хімія", то її не зупинила б ані SLAVIA, ані штамп у паспорті.

Якби ми мали стати одне для одного чимось більшим, ми б зробили це давним-давно. І він – харизматичний і темпераментний когут, і я – з перцем. Якби я хотіла цього чоловіка, то мене б нічого не зупинило,

– запевнила Оля Цибульська.

Артистка вкотре наголосила, що знала Михайла Хому задовго до того, як він став суперпопулярним артистом Дзідзьо та підтримувала його впродовж усього творчого шляху. Вони люблять одне одного, однак лише як друзі.

"Ми з Мішею знаємо одне одного з дитинства. Він бачить, скільки зроблено в мене, я бачу, скільки зроблено в нього. Ми одне одному на вухо розказуємо, скільки всього довелося пережити, що я його люблю всім серцем. Як брата, як людину, як професіонала. Завжди молюся за нього Богу, прошу, щоб в нього все було добре, бо він чудовий артист", – додала Оля Цибульська.

Повне інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн

Додамо, Оля Цибульська коментувала розлучення Дзідзьо. Тоді вона акцентувала, що не мала ніяких стосунків з артистом, окрім робочих. Як з'ясувалося, співачка навіть отримувала погрози від SLAVIA, її родичів і подруг.