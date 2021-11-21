Успешная украинская певица Оля Цибульская не обошла вниманием день рождения артиста Дзидзьо. Она опубликовала пост, который посвятила имениннику.

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Архивное фото Дзидзьо и Оли Цибульской

Исполнительница обнародовала архивную фотографию, на которой изображена вместе с певцом. Тогда у Оли Цибульской были длинные темные волосы и она позировала с макияжем в стиле нулевых лет.

Известно, что звезды были знакомы еще в начале собственных музыкальных карьер. Поэтому фотография, вероятно, была сделана именно в те времена. Фото Оля Цибульская дополнила трогательной подписью.

С днем ​​рождения, кум. Этот парень на фотке много мечтал и ты его не подводишь,

– написала под фото звезда.



Оля Цибульская и Дзидзьо / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Отношения Оли Цибульской и Дзидзьо