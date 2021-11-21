Успешная украинская певица Оля Цибульская не обошла вниманием день рождения артиста Дзидзьо. Она опубликовала пост, который посвятила имениннику.
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Архивное фото Дзидзьо и Оли Цибульской
Исполнительница обнародовала архивную фотографию, на которой изображена вместе с певцом. Тогда у Оли Цибульской были длинные темные волосы и она позировала с макияжем в стиле нулевых лет.
Известно, что звезды были знакомы еще в начале собственных музыкальных карьер. Поэтому фотография, вероятно, была сделана именно в те времена. Фото Оля Цибульская дополнила трогательной подписью.
С днем рождения, кум. Этот парень на фотке много мечтал и ты его не подводишь,
– написала под фото звезда.
Оля Цибульская и Дзидзьо / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Отношения Оли Цибульской и Дзидзьо
- Долгое время знаменитую пару подозревали в романе из-за провокативных клипов и флирта на публике. Слухи об их отношениях подогрела бывшая жена Дзидзьо SLAVIA, а впоследствии масла в огонь подлил развод пары.
- Еще перед объявлением о разрыве SLAVIA заявила, что отношения ее мужа и Оли Цибульской причиняли ей боль. Звезда ведь не опровергала слухи, а только подогревала этим интерес к себе.
- Но после заявления о разводе между Дзидзьо и SLAVIA Оля Цибульская отметила, что не была разлучницей, а ее сын не от музыканта. Она добавляла, что если бы хотела закрутить с ним роман, ничто бы это желание не остановило. Но Дзидзьо и Оля любят друг друга только как друзья.
- Позже и SLAVIA рассказала, что между артистами "ничего не было и быть не может". Но подчеркивала, что Цибульской выгодны слухи об их романе. Потому что даже Дзидзьо якобы был возмущен ее поступками.