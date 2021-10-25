У розлучення Дзідзьо вплутали Олю Цибульську, яка неодноразово записувала провокативні дуети з одруженим співаком. Однак сама SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) врешті решт зізналась, що між зірками лише робочі й дружні стосунки.

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Насправді між ними нічого не було й бути не може,

– заявила співачка.

Ба більше, у розпал шлюборозлучного процесу вона натякала, що до розриву призвело те, що зірковий чоловік "можливо, собі когось знайшов". Коли ж скандал між ексами втих, артистка відмовилась від своїх слів. SLAVIA заявила, що чутки про стосунки Дзідзьо на стороні провокувала не вона, а Оля Цибульська.

"Насправді я не підозрюю його в подружніх зрадах. Це просто деяким артисткам було вигідно зробити так, начебто в них роман", – зізналась ексдружина Дзідзьо.

Зазначимо, публіка довгий час була впевнена, що в Дзідзьо роман з Олею Цибульською. Ба більше, ходили чутки, що сина Нестора вона народила від знаменитого колеги. У травні журналісти викрили чоловіка артистки, якого вона приховує. Ним виявився ексдепутат і бізнесмен Сергій Грисюк.

Стосунки SLAVIA та Олі Цибульської