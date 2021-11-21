Успішна українська співачка Оля Цибульська не оминула увагою день народження артиста Дзідзьо. Вона опублікувала допис, який присвятила імениннику.
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Архівне фото Дзідзьо та Олі Цибульської
Виконавиця оприлюднила архівну світлину, на якій зображена разом зі співаком. Тоді Оля Цибульська мала довге темне волосся й позувала з макіяжем у стилі нульових років.
Відомо, що зірки були знайомі ще на початку своїх музичних кар'єр. Тому світлина, ймовірно, була зроблена саме в ті часи. Фото Оля Цибульська супроводила зворушливим підписом.
З днем народження, кум. Цей хлопець на фотці багато мріяв і ти його не підводиш,
– написала під фото зірка.
Оля Цибульська і Дзідзьо / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Стосунки Олі Цибульської та Дзідзьо
- Довгий час знамениту пару підозрювали в романі через провокативні кліпи та флірт на публіці. Чутки про їхні стосунки підігріла колишня дружина Дзідзьо SLAVIA, а згодом масла у вогонь підлило розлучення пари.
- Ще перед оголошенням про розрив SLAVIA заявила, що стосунки її чоловіка та Олі Цибульської завдавали їй болю. Адже зірка не спростовувала чутки, а тільки підігрівала цим інтерес до себе.
- Та після заяви про розлучення між Дзідзьо та SLAVIA Оля Цибульська наголосила, що не була розлучницею, а її син – не від музиканта. Вона додавала, що якби хотіла закрутити з ним роман, ніщо б це бажання не зупинило. Але Дзідзьо й Оля люблять одне одного тільки як друзі.
- Згодом і SLAVIA розповіла, що між артистами "нічого не було й бути не може". Але підкреслювала, що Цибульській таки вигідні чутки про їхній роман. Бо навіть Дзідзьо нібито був обурений її вчинками.