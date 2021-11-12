Не секрет, що своєю кар'єрою співачки Оля Цибульська завдячує Дзідзьо, і не лише тому, що з ним вона записала свої найбільші хіти – "Чекаю. Цьом" та "Киця". Майже 20 років тому артист надихнув її вступати не до медичного, а в академію естрадного мистецтва.

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За словами SLAVIA, вона теж зробила чималий вклад у творчість Цибульської. Співачка нібито вмовила ексчоловіка підтримати знайому на старті або бодай відповісти на її телефонні дзвінки.

"Я дала телефон Михайла. Навіть коли він не підіймав слухавку, я його просила: "Візьми, поговори. Можливо, у неї є гарна ідея". Він не хотів чомусь", – пригадує співачка.

Ексдружина Дзідзьо запевнила, що їхня з Олею Цибульською тепла дружба існує лише на сцені. У реальному ж житті зірки тримають дистанцію.

Усі ці роки вони не спілкувалися так, як це подається, ніби вони друзі. Насправді Оля до Михайла на Ви, як то кажуть. В особистій розмові з ним вона тримається дуже толерантно, а коли виходить на сцену, на камеру, – дозволяє собі що попало,

– різко заявила SLAVIA.

Вона додала, що Дзідзьо часто шокований, як Цибульська фліртує з ним на сцені. Він нібито каже: "Як так може бути? Вона мене підставляє, деколи робить такі речі, що я навіть не знаю, як реагувати".

Оля Цибульська з Дзідзьо / Фото з інстаграму співачки

Додамо, до скандального розлучення Дзідзьо Оля Цибульська розповідала, що вони не дружать сім'ями. Зірки нібито годинами сидять на студії, спілкуються про високе й обговорювати прості людські речі, однак ніколи не вплутують у свої стосунки коханих.

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