Засунули язики в ж*пу, – Полякова різко звернулась до колег, які хейтили її через мову

Українська співачка Оля Полякова з гнівом звернулась до зіркових колег. Її обурило те, що артисти не підтримали зірку в період критики через мову.

Кілька місяців тому співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна відмовилися говорити українською у своєму шоу, чим викликали справедливе обурення у своїх підписників. У черговому випуску Полякова звернулась до колег і заявила, що ті їх не підтримали.

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Оля Полякова звернулась до колег

Виконавиця поскаржилась, що із артистів її та Єфросиніну не підтримав ніхто, крім Суханова та Гордона. Вона обурилась цим і буквально послала колег.

Коли в нас були проблеми жодна тварюка з шоубізнесу, окрім Суханова та Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язики в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще й намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову ринкові відносини в Україну, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть у ж*пу!

– сказала Оля Полякова.

"І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи й в ср*ки свої язики позасовували, панове колеги", – додала вона у своєму зверненні.

Маша Єфросиніна теж лаконічно висловилась щодо цього: "Війна дійсно багато що нам показала, оголила. Це будуть незабутні спогади".

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Арсен Мірзоян пропонував зіркам або нарешті ідентифікувати себе як українок та перейти на державну, або закрити своє шоу.

Павло Зібров попросив їх не придурюватися, адже вони добре розмовляють українською. Він додав, що російська вже "не в моді".

Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець попросив Полякову і Єфросиніну не глумитися над людьми, які загинули за Україну та українську мову.

Олександр Педан сказав, що не вірить колегам, а згодом в інтерв'ю зазначив, що наративи, що транслювали Маша та Оля – зручні для політики кремля.