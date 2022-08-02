Павло Зібров однозначно не раз перетинався з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою в кулуарах шоу-бізнесу. І хоч ті скаржаться, що все життя спілкуються лише російською, за його словами, українська їм теж дається.

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Зібров присоромив Єфросиніну та Полякову

Співак попросив зірок не придурюватися й врешті-решт порвати з російською мовою. Він вважає, що краще вже їм розмовляти суржиком, адже так за місяць-два зможуть відточити свою українську.

Хай не розповідають казки, що важко. Єфросиніна і Полякова прекрасно говорять. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково – нічого! Нічого страшного в тому немає. Над ними не будуть насміхатися. Так що переходьте і не соромтеся того,

– закликав Павло Зібров.

"Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою, рідною! Російська зараз не в моді, все. Зовсім не в моді. І надовго", – звернувся він до селебріті особисто.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжили вести своє ютуб-шоу "Взрослые девочки" російською, бо українською у них нібито "немає хімії", вони бекають, мекають.

Реакція шоу-бізу на виправдання Єфросиніної та Полякової